Onazi gelecek mi?
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ONAZİ GELECEK Mİ?

Onazi gelecek mi?

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında Macaristan'da kamp yapan Trabzonspor, hazırlıklarını sürdürdü.

Başkent Budapeşte'nin Telki kasabasında konaklanılan otelin sahasında 07.00'de aerobik koşu yaparak günün ilk idmanını gerçekleştiren bordo-mavililerin öğle saatlerinde de kondisyon salonunda çalıştığı belirtildi.

Günün ikinci antrenmanında salonda denge ve kuvvet çalışması yapıldığı kaydedildi.

- Onazi, bekleniyor

Trabzonspor'da Nijeryalı oyuncu Ogenyi Onazi'nin 1-2 gün içinde kampa katılması bekleniyor.

Bordo-mavili kulüp, FIFA'ya başvuru yaparak sözleşmesini feshettiğini iddia edilen oyuncusuyla ilgili yükümlülüklerin yerine getirilmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını belirtti.

Nijeryalı oyuncunun sözleşmesinin feshinin olmadığı ve oyuncunun da kısa sürede takımın kampına katılmasının beklendiği ifade edildi.

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