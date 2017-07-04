FENERBAHÇE SİS ALTINDA ÇALIŞTI!

Fenerbahçe Futbol Takımı, yeni sezon hazırlıklarını yoğun sis ve yağış altında yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Düzce'nin Kaynaşlı ilçesindeki Fenerbahçe Topuk Yaylası Tesisleri'nde, Teknik Direktör Aykut Kocaman yönetiminde gerçekleştirilen idman, ısınma çalışmaları ile başladı.

Yaylada öğle saatlerinde başlayan yağış ve ardından oluşan sis nedeniyle yağmurlukları ile idmana çıkan futbolcular, yarı sahada gruplara ayrılarak, 5'e 2 top kapma çalışması yaptı.

Yaklaşık 1,5 saat süren antrenmanda, dar alanda taktik çalışma ve kanat organizasyonları ile devam etti. Sarı-lacivertli ekip, kanatlardan yapılan ortalara gol vuruşlarıyla çalışmayı tamamladı.

İdmanda forvet oyuncusu Robin Van Persie'nin yanı sıra sezon sonunda milli takıma gittikleri için ekstra izinli olan ve bugün kampa katılan Mehmet Topal, İsmail Köybaşı ve Hasan Ali Kaldırım takımdan ayrı çalıştı.

Bu arada yeni transfer Nabil Dirar'ın yarın kampa katılacağı öğrenildi.

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarına 5 Temmuz Çarşamba günü yapacağı çift antrenmanla devam edecek.