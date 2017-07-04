Gaziantep Basketbol'dan transfer açıklaması
﻿
Site İçi Arama
﻿

GAZİANTEP BASKETBOL'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Gaziantep Basketbol'dan transfer açıklaması

Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, ellerindeki bütçeye göre en iyi kadroyu oluşturup, gerek ligde gerek FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kenti en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

343 Okunma

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, ellerindeki bütçeye göre en iyi kadroyu oluşturup, gerek ligde gerek FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kenti en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Köken, yeni sezonda ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceklerini hatırlattı.

Geçen yıllarda da Avrupa kupalarında görev aldıklarını anımsatan Köken, ancak bu seneki Avrupa macerasının daha üst düzeydeki takımlara karşı olacağını kaydetti.

O yüzden transfer çalışmalarında daha hassas davrandıklarına işaret eden Deniz Köken, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sezona göre bütçemizde farklılık olmayacak. Yine mütevazi bir bütçeyle en iyi kadroyu kurmaya çalışacağız. Sözleşmesi devam eden oyuncumuz bulunmuyor. İyi bir sezon geçirmemizden dolayı da oyuncularımıza iyi teklifler geliyor. Dolayısıyla onlarla yeniden anlaşmamız zorlaşıyor. Kimsenin endişesi olmasın elimizdeki bütçeye göre en iyi kadroyu oluşturup, gerek ligde gerek Şampiyonlar Ligi'nde şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Transfer çalışmaları

Yeni sezonda da başarılı olacaklarına inandığını belirten Köken, Türk oyuncu transferinde önemli aşamalar kaydettiklerini ve sona yaklaşıldığını vurguladı.

Yabancı oyuncu transferinde de çalışmaların devam ettiğini anlatan Köken, "Teknik heyetimizin de gayretleriyle yabancı oyunculara da kısa süre içerisinde imzalar attırmaya başlayacağız. Kimsenin Gaziantep Basketbol ile ilgili endişesi olmasın. En iyi kadroyu en mütevazi bütçeyle kurup, yine başarılı bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.

ETİKETLER
Osmanlıspor sezonu Batıkent'te açtı
1
Kılıç: "Sporun modern kalbi olacak"
Mehmet Yiğiner'den Bakan Kılıç'a ziyaret
Türk Telekom kadrosunu güçlendiriyor
Aykan Atik, UEFA Pro Lisans Kursu'nda
Gençlerbirliği'nde laktat testi yapıldı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿