GAZİANTEP BASKETBOL'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol'un kulüp başkanı Deniz Köken, ellerindeki bütçeye göre en iyi kadroyu oluşturup, gerek ligde gerek FIBA Şampiyonlar Ligi'nde kenti en iyi şekilde temsil edeceklerini söyledi.

Köken, yeni sezonda ligin yanı sıra Şampiyonlar Ligi'nde de mücadele edeceklerini hatırlattı.

Geçen yıllarda da Avrupa kupalarında görev aldıklarını anımsatan Köken, ancak bu seneki Avrupa macerasının daha üst düzeydeki takımlara karşı olacağını kaydetti.

O yüzden transfer çalışmalarında daha hassas davrandıklarına işaret eden Deniz Köken, şöyle konuştu:

"Geçtiğimiz sezona göre bütçemizde farklılık olmayacak. Yine mütevazi bir bütçeyle en iyi kadroyu kurmaya çalışacağız. Sözleşmesi devam eden oyuncumuz bulunmuyor. İyi bir sezon geçirmemizden dolayı da oyuncularımıza iyi teklifler geliyor. Dolayısıyla onlarla yeniden anlaşmamız zorlaşıyor. Kimsenin endişesi olmasın elimizdeki bütçeye göre en iyi kadroyu oluşturup, gerek ligde gerek Şampiyonlar Ligi'nde şehrimizi en iyi şekilde temsil edeceğiz."

Transfer çalışmaları

Yeni sezonda da başarılı olacaklarına inandığını belirten Köken, Türk oyuncu transferinde önemli aşamalar kaydettiklerini ve sona yaklaşıldığını vurguladı.

Yabancı oyuncu transferinde de çalışmaların devam ettiğini anlatan Köken, "Teknik heyetimizin de gayretleriyle yabancı oyunculara da kısa süre içerisinde imzalar attırmaya başlayacağız. Kimsenin Gaziantep Basketbol ile ilgili endişesi olmasın. En iyi kadroyu en mütevazi bütçeyle kurup, yine başarılı bir sezon geçireceğiz." diye konuştu.