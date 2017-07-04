"ÇALHANOĞLU İLE ESKİ BÜYÜK GÜNLERİNE DÖNECEKSİN"

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan'a transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu'nu övdü. Terim, "Hakan, Milan'ı eski büyük günlerine taşıyabilir" dedi.

İtalyan La Gazzetta dello Sport gazetesine demeç veren Terim, 2001 yılında çalıştırdığı eski takımı Milan'ın, Hakan Çalhanoğlu transferini değerlendirdi.

"Terim'den onay. Milan, güven bana. Çalhanoğlu ile eski büyük günlerine döneceksin" başlığıyla verilen röportajda deneyimli teknik adam, Çalhanoğlu'nun genç ama bir o kadar da olgun olduğunu belirtti.

Çalhanoğlu'nu "Sakin, gerçek bir savaşçı ve büyük profesyonel" olarak tanımlayan Terim, "Maçlarda ve antrenmanlarda her şeyini vermeye odaklananlardan biri. Özel hayatında da güvenilir ve disiplinli biri olduğunu söyleyebilirim." yorumunda bulundu.

Milli futbolcu için "Hangi taktikte hangi görev verilirse ona uyum sağlayıp takım arkadaşlarına elinden gelenin en iyisini veren bir oyuncu." diyen Terim, "Sahip olduğu değerlerin yanında emek veren bir oyuncu. Bizim için de bir şans onun gibi bir oyuncuyu çalıştırmak." ifadesini kullandı.

Hakan Çalhanoğlu'nun hücum özelliklerinin ağır basan bir orta saha oyuncusu olduğunu aktaran Terim, "Çok iyi şutları var. Bu nedenle gol bölgelerinde de katkısı olan bir oyuncu. Takım arkadaşlarına asist konusunda da cömert." şeklinde görüş belirtti.

23 yaşındaki oyuncusunun milli formayla çıktığı 26 maçta 8 gol attığını belirten Terim, "Bu, neden benim onu seçtiğimi açıklamaya yeter. Fiziği, tekniği, taktik becerisi var. Milli takımla Avrupa Şampiyonası'nda oynadı. Üst düzey tecrübesi de var." açıklamasını yaptı.

Hakan Çalhanoğlu'nun Milan'a, Montella'nın taktiklerine ve İtalyan futboluna kolaylıkla uyum sağlayacağını vurgulayan Fatih Terim, "Milan her şekilde büyük bir kulüp. Kırmızı-siyahlılar onunla daha da iyi olacak. O, takımına çok şey verecek özellikle de hücumda. Büyük bir oyuncu ve iyi bir transfer olduğunu gösterecek. Hakan, Milan'ı eski büyük günlerine taşıyabilir." değerlendirmesinde bulundu.