KILIÇ: "SPORUN MODERN KALBİ OLACAK"

Yeni stadyumun mevcut 19 Mayıs Stadı'nın olduğu yere yapılacağını belirten Kılıç, "19 Mayıs Stadı Kompleksi'nin olduğu yer, Ankara'nın spor kalbidir. Bittikten sonra modern kalbi olacak" dedi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ankara 19 Mayıs Stadı'yla ilgili önemli bilgiler paylaştı. Yeni stadyumun mevcut 19 Mayıs Stadı'nın olduğu yere yapılacağını belirten Kılıç, "19 Mayıs Stadı Kompleksi'nin olduğu yer, Ankara'nın spor kalbidir. Bittikten sonra modern kalbi olacak" dedi. Bakan Kılıç, Gençlerbirliği'nin OSTİM Stadı'nda, bu sezon TFF 1. Lig'e çıkan Ankaragücü'nün ise maçlarını Osmanlı Stadı'nda oynayacağını açıkladı.

Anadolu Ajansı'nın (AA) yeni hizmeti "AA Spor Masası"nın ilk konuğu Bakan Akif Çağatay Kılıç oldu.

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"Ankara'da statla ilgili çalışmalar başladı"

Bakan Kılıç, Ankara 19 Mayıs Stadı ile ilgili bilgiler vererek, yeni stadyumun mevcut 19 Mayıs Stadı'nın olduğu yere yapılacağını belirtti.

Statla ilgili zeminin incelenmesi çalışmasının devam ettiğini dile getiren Kılıç, "Dolayısıyla amatör kulüplerimizin de stadın altında olduğu bölgeden çıkıp yeni bir yere geçmesi gerekiyordu. Aslında anlamlı oldu, eskiden bu hain yapının bir televizyon kanalı vardı. Onun da Tandoğan'da binası bulunuyordu, el konuldu. Amatör spor kulüplerine yeni stadın inşaatı bitene kadar o binayı tahsis ettik." diye konuştu.

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Bakan Kılıç, Ankara ekiplerinin maçlarını oynayacakları statları açıkladı

Stadın yıkılacak olması nedeniyle Ankara'daki takımların maçlarını farklı statlarda oynayacağını vurgulayan Kılıç, şunları kaydetti:

"Malum MKE Ankaragücü, artık TFF 1. Lig'de. Gençlerbirliği, Osmanlıspor ve Hacettepe var. Bunların hepsinin çalışmaları yapıldı. Bu anlamda MKE Ankaragücü, taraftarının çok olması dolayısıyla maçlarını Osmanlıspor'un oynadığı statta (Osmanlı Stadı) yapacak. OSTİM Stadı'nda da Gençlerbirliği ve Hacettepe maçlarını yapacak. 19 Mayıs Stadı'nı temizlemeye başladık. Orada İl Müdürlüğümüz var, onu da alıp başka bir yere taşıyoruz. Özellikle Ankara'da bunlarla ilgili bazı soru işaretleri olmuş. 19 Mayıs Stadı Kompleksi'nin olduğu yer, Ankara'nın spor kalbidir. Bittikten sonra modern kalbi olacak. Tesisleriyle, altyapısıyla ve imkanlarıyla çok farklı bir noktaya gelmiş olacak. 'Amatörlere ne yaptınız?' diyorlar, amatörler başımızın üzerinde. Çünkü amatörlerden gelen sporcular, başarıya gidiyor. O stat sadece bir stat olmayacak, altındaki ve üstündeki yapısıyla birçok kişiye hizmet edecek. Sosyal, kültürel ve sportif anlamda çok farklı hizmetler olacak. Etraftaki alanlar düzenlenip sporun modern merkezi olarak devam edecek. Kimse herhangi bir şekilde dedikoduya, olumsuz anlamda ortaya konan sözlere itibar etmesin. Sporcularımızın da amatör sporcularımızın da en iyi şekilde sporlarını yapmaları için imkanları seferber ediyoruz, etmeye devam edeceğiz. Bunu vatandaşlık görevimiz olarak yapıyoruz. İnşallah Ankara'ya yakışır güzel bir stat olacak."