TÜRK TELEKOM KADROSUNU GÜÇLENDİRİYOR

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü’nün Şükrü Kutlu başkanlığındaki yeni yönetiminin göreve başlaması ile hedeflerini büyüten kulüp, önemli transferleri birbiri ardına tamamlıyor.

Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, şampiyonluk için oyuncu ve teknik kadrosunu güçlendirmeye başladı. Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü’nün Şükrü Kutlu başkanlığındaki yeni yönetiminin göreve başlaması ile hedeflerini büyüten kulüp, önemli transferleri birbiri ardına tamamlıyor.

Kulüp, geçtiğimiz yıl BSL’de mücadele veren, İspanya’nın köklü takımlarından Tau Ceramica’da da oynayan, A Milli Takım formasını da giymiş olan Kaya Peker ile 4 sezon Fransa’da Nanterre ve Dijon takımlarında forma giyen TJ Campbell’ı renklerine bağladı.

Yeni sezonda Türk Telekom forması ile ter dökecek iki yıldız oyuncu, geçtiğimiz yıl gösterdikleri performansla dikkat çekmişti. Genel Menajerliğe Cenk Duraklar’ın getirildiği kulübün ilk yardımcı hocası ise Candost Volkan oldu. İdari Menajer olarak Onur Dilmen ile çalışmaya devam edecek olan Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü, Basketbol Takımı ile Ağustos ayı ilk haftasında hazırlık kampına girecek.

“Takımımıza güç katacaklar”

Yeni transferlerin şampiyonluk yolunda takıma güç kazandıracağını kaydeden Türk Telekom Gençlik ve Spor Kulübü Başkanı Şükrü Kutlu, “Kaya Peker’in A Milli Takım’da ve şampiyonluğa taşıdığı takımlara yaptığı katkıları biliyoruz. Peker’in, Türk Telekom’un Basketbol Süper Ligi’ne yükselmesinde de takıma önemli bir katkı vermesini bekliyoruz. TJ Campbell ise uluslararası tecrübesiyle takımımıza önemli bir deneyim katacak. Yeni oyuncularımız ve teknik kadromuzla hedefimiz Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi.” dedi.

Kaya Peker

1980 doğumlu Kaya Peker, 2.07 m boyunda ve pivot pozisyonunda oynuyor. A Milli Takım’da defalarca oynayan, çok sayıda lig şampiyonluğu olan oyuncu; daha önce 8 sezon Anadolu Efes, 3 sezon Fenerbahçe takımları ile birlikte İspanya’nın köklü takımlarından Tau Ceramica, Beşiktaş, Pınar Karşıyaka, Trabzonspor ve Tofaş formaları giydi. Kaya Peker, geçtiğimiz sezon BSL’de Tofaş formasıyla 7.6 sayı 3.6 ribaund ortalamaları ile sezonu tamamladı.

TJ Campbell

1988 doğumlu TJ Campbell, 1.75 m boyunda ve point guard pozisyonunda oynuyor. Kariyerinde Eurochallenge Kupası Şampiyonluğu bulunan oyuncu; kolej kariyerini Portland’da tamamladıktan sonra 4 sezon Fransa’da Nanterre ve Dijon takımlarında forma giydi. TJ Campbell, geçtiğimiz sezon TBL’de Petkimspor formasıyla 18.8 sayı 3.7 ribaund 5.4 asist ortalamalarıyla sezonu tamamladı.

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