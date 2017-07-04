Aykan Atik, UEFA Pro Lisans Kursu'nda
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AYKAN ATİK, UEFA PRO LİSANS KURSU'NDA

Aykan Atik, UEFA Pro Lisans Kursu'nda

Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'nun ilk etabı Erzurum'da başladı.

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Türkiye Futbol Federasyonu Futbol Gelişim Direktörlüğü tarafından düzenlenen UEFA Pro Lisans Kursu'nun ilk etabı Erzurum'da başladı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, SWAY Otel'de gerçekleştirilen kurs 16 Temmuz'da sona erecek.

Özkan Sümer ve Fatih Kuşçu'nun misafir olarak katılacağı kursta, Ömer Kaner, Dr. Atilla Yüce, Osman Öngen, Prof. Dr. Bülent Bayraktar, Prof. Dr. Niyazi Eniseler, Doç. Dr. Mehmet Özçağlayan, Yrd. Doç. Dr. Faruk Turgay, Yrd. Doç. Dr. İlker Yücesir, Dr. Erden Or, Dr. Anıl Işık, Uzman Psikolog İbrahim Eke, Çağatay Şahan ve Murat Ilgaz eğitim verecek.

Kursa, Adil Turhan, Ali Asım Balkaya, Aykan Atik, Cem Bağcı, Cevdet Göç, Fahrettin Sayhan, Fehmi Alpay Özalan, Ferruh Özgün, Galip Gündoğdu, Gökhan Bölükbaşı, Hasan Gökhan Şaş, Hüseyin Eroğlu, İsa Turan, Kaya Tevfik Saygılı, Mesut Dilsöz, Murat Gürkan Zora, Mustafa Alper Avcı, Mustafa Özer, Orhan Atik, Saffet Akbaş, Serkan Emre Sefa, Tahir Karapınar, Tahsin Tam ve Yusuf Şimşek kursiyer olarak katılıyor.

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