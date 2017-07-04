ANTALYA'DA "SENKRONİZE YÜZME" HEYECANI

Antalya'da, 4 ülkeden 10 takımın katılımıyla "Antalya Synchro Cup-Muratpaşa Uluslararası Senkronize Yüzme Şampiyonası" gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şampiyonanın Antalya, Muratpaşa Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yüzme Federasyonunun destekleriyle 7-9 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.

Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek şampiyonaya aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 4 ülkeden 10 takım katılacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şampiyonada, Türkiye'den milli takımla Marmara Üniversitesi, İstanbul Su Sporları, İTÜ Vakfı Okulları, Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü, Anabilim Spor Kulübü yer alacak. Ukrayna'nın 2 takımla katılacağı şampiyonada Gürcistan ve Sırbistan'dan da birer takım madalya için yarışacak. Antalya Synchro Cup – Muratpaşa, solo, düet, takım ve combo olmak üzere 4 branşta gerçekleştirilecek. Yarışlar, combo branşı hariç, 8 yaş altından başlamak üzere 6 kategoride düzenlenecek. Comboda ise yarışlar 12 yaş altından başlayacak ve 4 kategoride yapılacak."