Antalya'da "senkronize yüzme" heyecanı
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ANTALYA'DA "SENKRONİZE YÜZME" HEYECANI

Antalya'da "senkronize yüzme" heyecanı

Antalya'da, 4 ülkeden 10 takımın katılımıyla "Antalya Synchro Cup-Muratpaşa Uluslararası Senkronize Yüzme Şampiyonası" gerçekleştirilecek.

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Antalya'da, 4 ülkeden 10 takımın katılımıyla "Antalya Synchro Cup-Muratpaşa Uluslararası Senkronize Yüzme Şampiyonası" gerçekleştirilecek.

Muratpaşa Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, şampiyonanın Antalya, Muratpaşa Belediyesi, Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Türkiye Yüzme Federasyonunun destekleriyle 7-9 Temmuz'da yapılacağı bildirildi.

Süleyman Erol Yüzme Havuzu’nda gerçekleştirilecek şampiyonaya aralarında Türkiye'nin de yer aldığı 4 ülkeden 10 takım katılacağı aktarılan açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Şampiyonada, Türkiye'den milli takımla Marmara Üniversitesi, İstanbul Su Sporları, İTÜ Vakfı Okulları, Eskişehir Gençlik ve Spor Kulübü, Anabilim Spor Kulübü yer alacak. Ukrayna'nın 2 takımla katılacağı şampiyonada Gürcistan ve Sırbistan'dan da birer takım madalya için yarışacak. Antalya Synchro Cup – Muratpaşa, solo, düet, takım ve combo olmak üzere 4 branşta gerçekleştirilecek. Yarışlar, combo branşı hariç, 8 yaş altından başlamak üzere 6 kategoride düzenlenecek. Comboda ise yarışlar 12 yaş altından başlayacak ve 4 kategoride yapılacak." 

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