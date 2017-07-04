YILDIZ İSİM 8 MİLYON AVRO BEDELLE MARSİLYA'DA

Fransa Birinci Futbol Ligi (Ligue 1) ekiplerinden Olympique Marsilya, Bundesliga takımlarından Wolfsburg'dan Brezilyalı futbolcu Luiz Gustavo'yu kadrosuna kattı. Franzı ekibinin, Gustavo için Wolfsburg'a 8 milyon Avro bonservis ödediği ifade ediliyor.

Olympique Marsilya Kulübünden yapılan açıklamada, 29 yaşındaki futbolcuyla sözleşme imzalandığı bildirildi. Açıklamada, sözleşmenin detayları hakkında bir bilgi paylaşılmadı.

Fransa basınında çıkan haberlerde ise, Olympique Marsilya'nın futbolcunun bonservis bedeli olarak Alman ekibi Wolfsburg'a 8 milyon avro ödediği öne sürüldü.

Son olarak Wolfsburg forması giyen Brezilyalı futbolcu daha önce Bayern Münih, Hoffenheim ve Corinthians takımlarında da oynamıştı.