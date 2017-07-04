FENERBAHÇE'DE 4 OYUNCUNUN SÖZLEŞMELERİ YENİLENDİ

Fenerbahçe Kulübü, kadın basketbol takımı oyuncularından Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez ve Esra Ural'ın sözleşmelerini yeniledi.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Yeni sezon yapılanmasını sürdüren Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımımız geçtiğimiz sezonlarda da takımımızda forma giyen oyuncularımız Birsel Vardarlı Demirmen, Ayşe Cora, Tuğçe Canıtez ve Esra Ural ile sözleşme yenilemiştir." denildi.

Fenerbahçe'nin, Birsel Vardarlı Demirmen ve Ayşe Cora ile birer yıl, Tuğçe Canıtez ve Esra Ural ile ise ikişer yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.