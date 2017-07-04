Göztepe'de bir ayrılık daha
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÖZTEPE'DE BİR AYRILIK DAHA

Göztepe'de bir ayrılık daha

Göztepe, Mehmet Erdem Uğurlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

374 Okunma

Göztepe, Mehmet Erdem Uğurlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Mehmet Erdem Uğurlu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. 2 buçuk sezon önce kadromuza katılan oyuncumuza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Göztepe'de daha önce Umut Nayir, Gençer Cansev, Sinan Özkan, Soner Dikmen, Burak Çolak ve Emre Aygün takımdan ayrılmıştı.

ETİKETLER #Göztepe
Göztepe'ye Süper Lig'e çıkma hediyesi!
Göztepe 6 ayrılığı açıkladı
5
Klasspor diyor ki! Biz transfer yapmıyoruz. Yapılanı yazıyoruz...
Göztepe'de "aşık atışması" gibi yazışma
Göztepe, Zeki Yavru ve Donk'u istiyor
Göztepe'nin genç kalecisi Yavuz Aygün iddialı!
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿