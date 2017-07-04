GÖZTEPE'DE BİR AYRILIK DAHA

Göztepe, Mehmet Erdem Uğurlu'nun sözleşmesinin karşılıklı olarak feshedildiğini açıkladı.

Göztepe Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, "Oyuncumuz Mehmet Erdem Uğurlu ile yapılan görüşmeler neticesinde sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilmiştir. 2 buçuk sezon önce kadromuza katılan oyuncumuza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerinde başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Göztepe'de daha önce Umut Nayir, Gençer Cansev, Sinan Özkan, Soner Dikmen, Burak Çolak ve Emre Aygün takımdan ayrılmıştı.