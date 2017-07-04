DEMİR İNŞAAT BÜYÜKÇEKMECE'YE RUMEN FORVET

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi takımlarından Demir İnşaat Büyükçekmece, Rumen forvet Vlad Moldoveanu'yu kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, son olarak Romanya Ligi ekiplerinden Cluj-Napoca'da oynayan 29 yaşındaki Moldoveanu için, "Forvet pozisyonunda oynayan başarılı oyuncu özellikle hücum alanında zekası ile takıma yön verebilirken, oyun okuma özelliği ile de takımımıza yüksek katkı sağlaması bekleniyor." ifadesi kullanıldı.

Kariyerinde 5 şampiyonluk kupası bulunan Moldoveanu, Polonya ekibi Stelmet Zielona Gora ile THY Avrupa Ligi deneyimi de yaşadı.