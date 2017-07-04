Gazişehir Gaziantep'ten 3 transfer birden
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GAZİŞEHİR GAZİANTEP'TEN 3 TRANSFER BİRDEN

Gazişehir Gaziantep'ten 3 transfer birden

TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı 3 oyuncu kampa katıldı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Gazişehir Gaziantep Futbol Kulübü, prensip anlaşmasına vardığı 3 oyuncu kampa katıldı.

GASKİ Spor Tesisleri'nde 1 Temmuzda başlayan sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalar sürüyor. Transfer çalışmalarını da sürdüren Gaziantep ekibinin prensipte anlaşmaya vardığı Ali Aytemur, Gürcan Gözüm ve Özgür Can Özcan, takımla çalışmalara başladı.

Teknik Direktör Hüseyin Kalpar ile toplantı yapıp takım arkadaşlarıyla tanışan 3 oyuncunun en kısa sürede resmi sözleşmeyi imzalayacakları kaydedildi.

Defans oyuncusu Ali Aytemur geçen sezonu İnegölspor'da, orta saha oyuncusu Gürcan Gözüm, Aydınspor 1923'te, forvet oyuncusu Özgür Can Özcan ise Giresunspor'da geçirmişti.

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