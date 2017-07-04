ANKARA 19 MAYIS STADYUMU'NA VEDA ZAMANI

Gençlik ve Spor Bakanlığının 19 Mayıs Stadının yıkılarak yerine 45 veya 50 bin kişilik yeni stat yapma kararı almasının ardından uzun zamandır süren belirsizlik bugün sona erdi.

19 Mayıs Stadyumu 2018 yılının ilk aylarında yıkılacak. Yeni stadyumun inşaatının ise 2019-2020 futbol sezonu sonunda bitmesi bekleniyor. Gençlerbirliği Ostim, Ankaragücü Yenikent ve Hacettepespor'un ise üç alternatifi var. Hecettepespor, Çubuk, Gölbaşı veya Ostim statlarından birini tercih edecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığının 19 Mayıs Stadının yıkılarak yerine 45 veya 50 bin kişilik yeni stat yapma kararı almasının ardından uzun zamandır süren belirsizlik bugün sona erdi. Bu stadı kullanan Gençlerbirliği, Ankaragücü ve stat trübünlerinin altında bulunan 50 amatör spor kulübünün ne olacağı merak konusu olmuştu. Bugün Gençlik ve Spor Bakanlığı, spor genel müdürlüğünde yapılan toplantıda, belirsizlik sona erdi.

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SPOR BAKANLIĞI AMATÖR KULÜPLERE MÜJDEYİ VERDİ

Stat altında bulunan 50 amatör spor kulüp Ankara Tandoğan semtinde bulunan bina Amatör spor kulüplerine verildi. Binanın tadilatına bu hafta başlanacak. Mevcut Bina amatör kulüplerin kullanımına uygun hale getirerek amatör spora yakışır modern görünüme kavuşturulduktan sonra kulüplere teslim edilecek. Amatör camiasında da Bakan Kılıç'a bu olaydan dolayı teşekkür etti.

GENÇLERBİRLİĞİ MAÇLARINI OSTİM STADI'NDA OYNAYACAK

Başkent ekibi, stat inşaatı bitene kadar 4 büyükler ile sahasında yapacağı karşılaşmaları ise, Afyon, Eskişehir, Konya veya Mersin'de oynayacak. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, yenikent statyumunu Gençlerbirliği'ne vermediği ortaya çıktı. Bir buçuk ay önce yazılı olarak müracaat eden Gençlerbirliği yönetimine bu güne kadar hiçbir dönüş yapılmadığı öğrenilirken, Yenikent stadyumu Gökçek tarafından Ankaragücü'ne tahsis edildi. 1. Lige yükselen Ankaragücü ve Osmanlıspor ile Yeni Kent stadını kullanacak.

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OSTİM STADINDA NELER EKSİK?

Gençlerbirliği'ne tahsis edilen Ostim Stadındaki eksikler iki gün içinde tespit edilecek ve onarım çalışmaları başlayacak. Tüm masrafını Spor Bakanlığının karşılayacağı stadyumun 4 bin 700 olan kapasite, kale arkalarına yapılacak olan portatif tribünle 6 bin 700 olacak. Kale arkaları tribünleri olmayan, Işıklandırmanın yetersiz olduğu stadyumda soyunma odaları da yenilenecek. Ayrıca basın ve protokol tribünleri yapılacak.

Gençlerbirliği ligin ilk iki maçını 19 Mayıs Stadında oynayabilir. Ostim stadının eksiklerinin tamamlanamaması durumunda Başkent ekibi ligdeki iki iç saha maçını mevcut statda oynama ihtimali olabilir. 11 Ağustos tarihinde başlayacak olan Süper Lig öncesi Ostim Stadının yetiştirilmesi halinde, tarihi Ankara 19 Mayıs Stadyumuna veda ise, geleneksel olarak her yıl yapılan (TSYD) Türkiye Spor Yazarları Ankara şubesinin futbol turnuvası ile olacağı öğrenildi.

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19 MAYIS STADI İNŞAATI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

1936 Yılında yapılan Ankara 19 Mayıs statyumu için yıkım tarihi 2018 yılının ilk ayları gözüküyor. Yatırım programına alınan ve yıkılması için etüt çalışmaları yapılan tarihi stadyum için yıkım tarihi 6 veya 7 ay sonra gözüküyor. 2019-2020 futbol sezonu sonunda bitirilmesi planlanan yeni stadyum için, proje çalışmalarının devam ettiği öğrenildi. 19 Mayıs statyumu ve (AKM) Atatürk Kültür Merkezi tamamen spor merkezi haline gelecek. AKM tarafı futbol dışı branşlar için hazırlanması düşünülürken, 19 Mayıs stadyumu çevresi ise tamamen halka açık spor alanları yapılması gündeme geldiği belirtildi. Stat inşaatının bitmesinin ardından, Gençlerbirliği ve Amatör spor kulüpleri ile 19 Mayıs kompleksinin içinde bulunan mevcut birimler tekrar geri dönecek.

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OSMANLISPOR YENİ STADINA 2018 SONU GEÇECEK

Maçlarını Yenikent stadyumunda oynayan Osmanlıspor Ankara Büyükşehir Belediyesinin yaptırdığı yeni stadına 2018 yılı sonunda geçebilecek. Ankara Eryaman'da yapımına başlanan 22 bin kişilik yeni stadı Ankara Büyükşehir Belediyesi, ihale kat karşılığı yöntemiyle yaptırıyor.