UMUT NAYİR: "1. LİG'DEKİ MİSYONUMU FAZLASIYLA TAMAMLADIM"

Geçtiğimiz sezonu TFF 1. Lig takımlarından Göztepe’de kiralık olarak geçiren Osmanlıspor’un genç forvet oyuncusu Mehmet Umut Nayir, Spor Toto Süper Lig’de kalıcı olmayı hedeflediğini söyledi.

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Sözleşmesinin bitiminin ardından başkent ekibine dönen golcü oyuncu, geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Özellikle son iki sezonuma baktığımda artık 1. Lig’deki misyonumu fazlasıyla tamamladığımı ve kariyerimin bundan sonraki bölümüne Süper Lig’de devam etmem gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda tek hedefim çok çalışıp, kulübümün formasını almak ve alacağım formayı bir daha bırakmamak." diye konuştu.



Osmanlıspor’un yaptığı kariyer planlamaları ile bu noktaya geldiğine dikkati çeken Mehmet Umut, "Futbol kariyerime başladığım günlerde en büyük hedefim Türk futboluna katkı sağlayacak şekilde kendimi yetiştirmek ve A Milli Takım formasını giymekti. İlk günden bu yana çok çalışarak bu hedeflerime ulaşmaya çabalıyorum. Geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdim. Elbette ki kendimi her geçen gün daha çok geliştirmem gerektiğinin de farkındayım. Bundan sonra da her zamankinden daha çok çalışıp, Süper Lig’e odaklanmak ve Süper Lig’de kalıcı bir futbolcu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.



Kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini dile getiren genç oyuncu, "Kulübümün bu konuda bana güvendiğini ve bunu başaracak potansiyele sahip olduğumu biliyorum. Allah’ın yardımı ile güzel yerlere gelmek istiyorum. Bu vesile ile gelişimimde bana katkı sağlayan tüm kulüplere ve özellikle kulübüm Osmanlıspor’a teşekkür etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

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Yıldırım Kılıç