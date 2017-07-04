Umut Nayir: "1. Lig'deki misyonumu fazlasıyla tamamladım"
﻿
Site İçi Arama
﻿

UMUT NAYİR: "1. LİG'DEKİ MİSYONUMU FAZLASIYLA TAMAMLADIM"

Umut Nayir: "1. Lig'deki misyonumu fazlasıyla tamamladım"

Geçtiğimiz sezonu TFF 1. Lig takımlarından Göztepe’de kiralık olarak geçiren Osmanlıspor’un genç forvet oyuncusu Mehmet Umut Nayir, Spor Toto Süper Lig’de kalıcı olmayı hedeflediğini söyledi.

1683 Okunma

Sözleşmesinin bitiminin ardından başkent ekibine dönen golcü oyuncu, geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdiğini belirterek, "Özellikle son iki sezonuma baktığımda artık 1. Lig’deki misyonumu fazlasıyla tamamladığımı ve kariyerimin bundan sonraki bölümüne Süper Lig’de devam etmem gerektiğini düşünüyorum. Bu doğrultuda tek hedefim çok çalışıp, kulübümün formasını almak ve alacağım formayı bir daha bırakmamak." diye konuştu.

Osmanlıspor’un yaptığı kariyer planlamaları ile bu noktaya geldiğine dikkati çeken Mehmet Umut, "Futbol kariyerime başladığım günlerde en büyük hedefim Türk futboluna katkı sağlayacak şekilde kendimi yetiştirmek ve A Milli Takım formasını giymekti. İlk günden bu yana çok çalışarak bu hedeflerime ulaşmaya çabalıyorum. Geçen yıl çok iyi bir sezon geçirdim. Elbette ki kendimi her geçen gün daha çok geliştirmem gerektiğinin de farkındayım. Bundan sonra da her zamankinden daha çok çalışıp, Süper Lig’e odaklanmak ve Süper Lig’de kalıcı bir futbolcu olmak istiyorum." ifadelerini kullandı.

Kendisine güvenenleri mahcup etmeyeceğini dile getiren genç oyuncu, "Kulübümün bu konuda bana güvendiğini ve bunu başaracak potansiyele sahip olduğumu biliyorum. Allah’ın yardımı ile güzel yerlere gelmek istiyorum. Bu vesile ile gelişimimde bana katkı sağlayan tüm kulüplere ve özellikle kulübüm Osmanlıspor’a teşekkür etmek istiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.

﻿

ETİKETLER #Osmanlıspor
Kılıç: "Sporun modern kalbi olacak"
Osmanlıspor'da Uygun dönemi resmen başladı
Ankara 19 Mayıs Stadyumu'na veda zamanı
9
Ankaragücü yeni sezonda Yenikent'te
1
Umut Nayir, Ankaragücü'ne geliyor mu?
5
Klasspor diyor ki! Biz transfer yapmıyoruz. Yapılanı yazıyoruz...
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
3
Ismetpasali
4 Temmuz 201714:42
Yiginer baskan Mehmet Umut bizim evladimizdir demis su adamin konustugu sekle bakin hic kalbinde Ankaragucu sevgisi olan birinin sozlerimi??
2
Karaman Beyi
4 Temmuz 201714:17
Cok iyi adam Umut, kendini alt ligde gelistirdi ve superligde anadolu kuluplerinde banko oynar.
1
Koroma
4 Temmuz 201712:31
Super logo kaldiramazsin oncelikle cabuk donme yetenegin yok, ikincisi sahada vizyonun..Super lig temposu biraz daha kaliteli oyuncu ister. Pozisyonlarda dusunme suren yok. Takimlar yirtici ve sert defans yapiyor. Osmanlida sana guvenirse husrana ugrar.Super ligde haftada 10dk oynarsin Ankaragucunde ise Banko. Haftada 10dk ile seneye kariyerin biter futbol hayatinin kalanini istemedigin 1. Ligde promosyon takimlarinda asansor oyuncu olarak gecirirsin.. kendini cok sisirme bence
﻿