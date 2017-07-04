"Sahalara çıkabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"
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"SAHALARA ÇIKABİLMEYİ SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

"Sahalara çıkabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum"

İtalya ekibi Milan'a transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni takımında forma giymek için sabırsızlandığını belirtti.

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İtalya ekibi Milan'a transfer olan milli futbolcu Hakan Çalhanoğlu, yeni takımında forma giymek için sabırsızlandığını belirtti.

Hakan Çalhanoğlu, sosyal medyadaki Twitter hesabından paylaştığı mesajda, "Bayer Leverkusen'de geçirdiğim 3 yıl için teşekkürler. Beni o dönemimde destekleyen ve gelecek adımımı atmama imkan tanıyan herkese teşekkür ederim. Şimdi Milan'da, o büyük futboluyla tanınan takımda yeni görevimi yerine getirmenin sevincindeyim. Futboldan men cezamın bitmesini ve sahalara çıkabilmeyi sabırsızlıkla bekliyorum." ifadelerini kullandı.

Türkiye Milli Takımı formasını 26 kez giyen Hakan, 2014'ten bu yana görev yaptığı Bayer Leverkusen ile çıktığı 115 maçta 28 gol ve 29 asist üretti.

FIFA'nın, Trabzonspor'a karşı 2011'de sözleşme maddelerini yerine getirmediği gerekçesiyle hatalı bulduğu Hakan, cezası gereği şubat ayından itibaren 4 ay futbol oynayamadı.

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