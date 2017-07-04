Eto'o, sağlık kontrolünden geçti
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ETO'O, SAĞLIK KONTROLÜNDEN GEÇTİ

Eto'o, sağlık kontrolünden geçti

Antalyaspor Futbol Takımı kaptanı Samuel Eto'o, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

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Antalyaspor Futbol Takımı kaptanı Samuel Eto'o, yeni sezon hazırlıkları kapsamında sağlık kontrolünden geçti.

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Lionel Messi'nin Arjantin'deki düğün törenine gittiği için kampa iki gün gecikmeli katılacak Kamerunlu yıldızın, Antalya'ya gelerek sağlık kontrolünden geçtiği belirtildi.

Futbolcunun, Memorial Antalya Hastanesi'nde, Türkiye Futbol Federasyonunun kriterlerine göre sağlık kontrolüne tabi tutulduğu bildirildi.

Eto'o'nun, sağlık kontrolünün ardından kampa katılmak üzere Bolu'ya gittiği kaydedildi. 

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