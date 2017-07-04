AVCI'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı, tarihlerinde ilk kez katılacakları UEFA Şampiyonlar Ligi ön elemesinin kendileri adına çok önemli olduğunu söyledi.

İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman öncesinde, basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Avcı, tüm takımlara iyi bir sezon diledikten sonra, yeni sezon hakkında şunları kaydetti:

"8-19 Temmuz tarihlerinde Slovenya'da olacağız. Orada 3 hazırlık maçı yapacağız. Geçen sezon 34 hafta ligde ve kupada yarışın içinde kaldık. Bu emeklerin karşılığındaki Şampiyonlar Ligi ön elemesi bizim için çok önemli. İlk turu geçersek Şampiyonlar Ligi play-off'u oynayacağız. Play-off'ta elensek bile Avrupa Ligi'ni cebimize koyacağız. Bu bizim ve ülkemiz için önemli. Bence geçen sezon kapanmadı, geçen sezonun sonundaki finali oynayacağız."

Oyun ve oyuncu kalitesini geliştirerek her sene gelişim göstermeyi hedeflediklerini aktaran Abdullah Avcı, "Son 3 sene 2 Avrupa, 1 Şampiyonlar Ligi, 1 kupa finali ve bizim için en değerlisi olan oyun ve oyuncu kalitesini yükseltmek. Bu sezon da artı 1 üzerine koymak istiyoruz. Artı 1'in etkeni Şampiyonlar Ligi'nde oynayacağız ön eleme. Oradan alacağımız iyi sonuç lige de olumlu yansıyacak. İnşallah bu yarışın içinde olacağız." şeklinde konuştu.

Oyun sistemine yeni opsiyonlar ekleyerek, sistemde esneklik kazanmaya çalışacaklarının altını çizen Abdullah Avcı, "Hazırlık döneminde bunlar daha net ortaya çıkacak." dedi.

- Transfer açıklaması

Medipol Başakşehir Teknik Direktörü Avcı, transferdeki hedefleriyle ilgili olarak ise şunları aktardı:

"Yeni transferlerimiz var. Tespit ettiğimiz bölgeler üzerine de çalışmalarımız sürüyor. Üç tane transfer yaptık, 3 isimle de yolları ayırdık. Çok önemli hizmetler ettiler. 7-8 değil ama birkaç tane daha tespit ettiğimiz bölgeyle ilgili başkanımızın ve yöneticilerimizin transfer çalışmaları sürüyor. Kadro kalitesini artırıp, rekabeti doğru sağlamak istiyoruz. Çok oyuncu sayısı sıkıntı olabiliyor."

Abdullah Avcı, Edin Visca'nın transfer olacağı yönündeki iddialara ise Başkan Göksel Gümüşdağ'ın sağlıklı bir yanıt verebileceğini sözlerine ekledi.