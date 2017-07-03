ANKARA AMATÖRÜNÜ RAHATLATAN KARAR ÇIKTI

Kılıç, 19 Mayıs Stadı’nın yıkılacak olmasından dolayı yuvasız kalacak olan Ankara amatörlerine büyük müjde verdi.

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’tan Başkentli amatörleri rahatlatan karar. Kılıç, 19 Mayıs Stadı’nın yıkılacak olmasından dolayı yuvasız kalacak olan Ankara amatörlerine büyük müjde verdi. Ankara amatörü 19 Mayıs Stadı’ndan taşındıktan sonra Tandoğan’a yerleşecek. Tandoğan’da geçmişte STV’ye ait olan bina Ankara amatörüne tahsis edildi.

Müjdeyi bugün Bakan Kılıç, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu’na verdi.

Kandazoğlu, Kılıç gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Kandazoğlu, “Ankara amatörü sayın bakanımız Akif Çağatay Kılıç’ın büyük gayretiyle çok önemli bir tesis kazanmıştır. Bakanımız bizlere Tandoğan’da eskiden STV’ye ait olan binayı tahsis etti. Burası konum olarak çok iyi. Hem 19 Mayıs Stadı’na, hem de Anıttepe’ye yakın. Zaten Ankara’nın merkezi bir yer. Bu binayı Ankara’da başta üniversiteler olmak üzere, bir çok kurum istemişti. Ama bakanımız bize uygun gördü. Bina kısa süre içinde kullanılır hale getirilecek. İçinin bütün dekorasyonunu bakanlığımız yapacak, eşyalarını yine bakanlığımız alacak. Gerçekten Ankara amatör camiası için çok büyük bir kazançtır bu. Devletimiz bize sahip çıkmıştır. Bu konuda bütün desteğini bize veren sayın bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a tüm amatör camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Sporanki

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