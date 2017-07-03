Ankara amatörünü rahatlatan karar çıktı
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARA AMATÖRÜNÜ RAHATLATAN KARAR ÇIKTI

Ankara amatörünü rahatlatan karar çıktı

Kılıç, 19 Mayıs Stadı’nın yıkılacak olmasından dolayı yuvasız kalacak olan Ankara amatörlerine büyük müjde verdi.

2172 Okunma

Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç’tan Başkentli amatörleri rahatlatan karar. Kılıç, 19 Mayıs Stadı’nın yıkılacak olmasından dolayı yuvasız kalacak olan Ankara amatörlerine büyük müjde verdi. Ankara amatörü 19 Mayıs Stadı’ndan taşındıktan sonra Tandoğan’a yerleşecek. Tandoğan’da geçmişte STV’ye ait olan bina Ankara amatörüne tahsis edildi.

Müjdeyi bugün Bakan Kılıç, Ankara Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı Murat Kandazoğlu’na verdi.

Kandazoğlu, Kılıç gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür etti. Kandazoğlu, “Ankara amatörü sayın bakanımız Akif Çağatay Kılıç’ın büyük gayretiyle çok önemli bir tesis kazanmıştır. Bakanımız bizlere Tandoğan’da eskiden STV’ye ait olan binayı tahsis etti. Burası konum olarak çok iyi. Hem 19 Mayıs Stadı’na, hem de Anıttepe’ye yakın. Zaten Ankara’nın merkezi bir yer. Bu binayı Ankara’da başta üniversiteler olmak üzere, bir çok kurum istemişti. Ama bakanımız bize uygun gördü. Bina kısa süre içinde kullanılır hale getirilecek. İçinin bütün dekorasyonunu bakanlığımız yapacak, eşyalarını yine bakanlığımız alacak. Gerçekten Ankara amatör camiası için çok büyük bir kazançtır bu. Devletimiz bize sahip çıkmıştır. Bu konuda bütün desteğini bize veren sayın bakanımız Akif Çağatay Kılıç’a tüm amatör camiamız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Kaynak: Sporanki

ETİKETLER
1
Ankaragücü yeni sezonda Yenikent'te
1
Ankaragücü'nde beklenen 2 imza gerçekleşti
1
Umut Nayir, Ankaragücü'ne geliyor mu?
4
Ümit Özat: "Bana 'Pazarlamacı' dediler!"
Halkbank'tan Milli formaya 10 oyuncu
1
İsmail Kartal: "Buraya iki senelik proje için geldik"
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿