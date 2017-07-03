ANKARAGÜCÜ YENİ SEZONDA YENİKENT'TE

19 Mayıs Stadyumu'ndaki yıkım çalışmaları nedeniyle yeni stat arayışlarına başlayan Ankaragücü'nün yeni sezondaki maçlarını Osmanlı Stadyumu'nda oynamak için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verildi.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu'nda başlayan yıkım çalışmaları nedeniyle yeni stat arayışlarına başlayan Ankaragücü'nün yeni sezondaki maçlarını Osmanlı (Yenikent) Stadyumu'nda oynamak için yaptığı başvuruya olumlu yanıt verildi.

Ankaragücü'nün resmi sitesinden bu önemli gelişme hakkında yapılan açıklama şu şekilde:

2017-2018 Sezonunda maçlarımızı Yenikent Osmanlıspor Stad’ında oynayacağız.

Ankara 19 Mayıs Stadyumu’nun yıkılacak olmasından dolayı yeni sezon öncesi stat probleminin çözümü ile ilgili Gençlik Spor Genel Müdürlüğü’nde yapılan toplantıda Ankaragücü’müzün yeni sezonda iç saha maçlarını Yenikent Osmanlıspor Stad’ında oynaması kararı alındı.

Konu ile ilgili yapılan toplantıda Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’ten Ankaragücü’nün maçlarını Yenikent Osmanlıspor Stad’ında oynamasını talep eden Başkanımız Mehmet Yiğiner’e Başkan Gökçek’ten olumlu yanıt geldi.

Başkanımız Mehmet Yiğner’in talebine evet diyerek yeni sezonda Yenikent Osmanlıspor Stad’ının kapılarını Ankaragücü’müze açan Başkan Gökçek, “ Ankaragücü büyük bir camia benimde sevdiğim şehrimizin takımı… TFF 1. Lig’de başarıya ulaşıp hak ettikleri yere gelmeleri için bizimde destek vermemiz gerekiyor. Bu anlamda Ankaragücü’nün maçlarını Yenikent Osmanlıspor Stad’ında oynamasını uygun bulduk. Yeni sezonda kendilerine başarılar diliyorum.” dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’in Yenikent Osmanlıspor Stad’ında maçlarımızı oynamamıza evet demesi bizleri ve camiamızı ziyadesi ile memnun etmiştir diyen Başkanımız Mehmet Yiğiner, “ Stad sorununa duyarsız kalmayan ve var olan sorunu ortadan kaldırarak bizlere Yenikent Osmanlıspor Stad’ının kapılarını açan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek’e şahsım ve camiamız adına teşekkür ederim.” dedi.