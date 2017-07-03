ANKARAGÜCÜ'NDE BEKLENEN 2 İMZA GERÇEKLEŞTİ

Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Altıordu'da forma giyen başarılı oyuncular Arif Morkaya ve Yusuf Abdioğlu ile sözleşme imzaladı.

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Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Altıordu'da forma giyen başarılı oyuncular Arif Morkaya ve Yusuf Abdioğlu ile sözleşme imzaladı.

İki oyuncu, Beştepe Tesisleri’nde Başkan Mehmet Yiğiner ile görüşerek kendilerini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladılar.

Her iki isim de Ankaragücü’nde forma giyecekleri için çok mutlu olduklarını ifade ederken, ”Nasıl büyük bir camiaya geldiğimizin farkındayız, bunu geldiğimiz günden beri hissediyoruz. Böylesine büyük ve köklü bir camiada olmaktan dolayı son derece mutlu ve heyecanlıyız. İnşallah çok çalışarak beklentilere cevap verip arzu edilen başarıya takım arkadaşlarımızla birlikte ulaşırız.” dedi.

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