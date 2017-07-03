Ankaragücü'nde beklenen 2 imza gerçekleşti
﻿
Site İçi Arama
﻿

ANKARAGÜCÜ'NDE BEKLENEN 2 İMZA GERÇEKLEŞTİ

Ankaragücü'nde beklenen 2 imza gerçekleşti

Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Altıordu'da forma giyen başarılı oyuncular Arif Morkaya ve Yusuf Abdioğlu ile sözleşme imzaladı.

1459 Okunma

Ankaragücü, geçtiğimiz sezon Altıordu'da forma giyen başarılı oyuncular Arif Morkaya ve Yusuf Abdioğlu ile sözleşme imzaladı.

İki oyuncu, Beştepe Tesisleri’nde Başkan Mehmet Yiğiner ile görüşerek kendilerini sarı lacivertli renklere bağlayan sözleşmeyi imzaladılar.

Her iki isim de Ankaragücü’nde forma giyecekleri için çok mutlu olduklarını ifade ederken, ”Nasıl büyük bir camiaya geldiğimizin farkındayız, bunu geldiğimiz günden beri hissediyoruz. Böylesine büyük ve köklü bir camiada olmaktan dolayı son derece mutlu ve heyecanlıyız. İnşallah çok çalışarak beklentilere cevap verip arzu edilen başarıya takım arkadaşlarımızla birlikte ulaşırız.” dedi.

﻿

﻿

Ankaragücü yeni sezonda Yenikent'te
1
Umut Nayir, Ankaragücü'ne geliyor mu?
İsmail Kartal: "Buraya iki senelik proje için geldik"
Yiğiner: "Bu hafta yardımları bekliyoruz"
Ankaragücü, yeni sezona "Merhaba" dedi
4
Ankaragücü'nde 2031 günlük hasret bitiyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
1
Cankirili Simsar Seco
3 Temmuz 201721:43
Devamini isteriz baskan..en az 5-6 yeni oyuncu daha lazim bize. Sezonun yuku agir genis kadro sart. Gol atacak oyuncu imzalamamiz mutlaka lazim. Kanatlara depari olan adam lazim ..Elimizide cok cabuk tutmamiz lazim..
﻿