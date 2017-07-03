LACAZETTE İMZAYI ATIYOR

Alexandre Lacazette, 52 milyon sterline kadar çıkan bir teklifin kabul edilmesinden sonra, Arsenal'e imza atmak için Londra'ya gidecek.

Arsenal, 2013 yılında Mesut Özil için ödenen 42 buçuk milyon sterlinlik rekor ücretin yerini alacak olan 46 milyon sterlini Lyon'a ödemeyi kabul etti. Geriye kalan 6 milyon sterlin de bonuslar olarak verilecek.

Lyon Başkanı Jean Michel Aulas da transferi doğruladı. "Lacazette'in Arsenal'a transferi bir iki gün içinde resmiyet kazanabilir. Şüphesiz bu hem Lyon için hem de Arsenal için rekor bir transfer olacak" dedi.

Atletico Madrid'e gitmesi beklenen Lacazette, kulübe gelen transfer yasağı nedeniyle rota değiştirmiş kendisi için doğru adresin Arsenal olduğuna ikna olmuştu.

Arsenal'de Alexis Sanchez, Mesut Özil ve Hector Bellerin'in gelecekleri ise henüz belli değil. Monaco ile Thomas Lemar görüşmelerinde ısrar edilse de oyuncu satılık olmadığı gerekçesiyle ret yanıtı geliyor.

Lacazette transferinin, Manchester City ile anılan Alexis Sanchez'i nasıl etkileyeceği de merakla bekleniyor. Arsenal, oyuncusunu Premier Lig'deki bir rakibine satmak istemiyor ancak City'den gelecek bir teklif reddedilirse oyuncu sözleşmesinin biteceği gelecek yaz serbest kalmakla takımını tehdit edebilir.

Henüz sözleşmesini uzatmayan Özil ve Barcelona'yla anılan Bellerin'in de geleceğine kuşkuyla bakılıyor. Alex Oxlade Chamberlein ile de Liverpool bağlantı kuruyor. West Ham United ise Lacazette'in milli takımdan arkadaşı Olivier Giroud'u kadrosuna katmak için 20 milyon sterlin'i gözden çıkarmış durumda.