Savaş Yılmaz, Adana Demir'de
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SAVAŞ YILMAZ, ADANA DEMİR'DE

Savaş Yılmaz, Adana Demir'de

TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Manisaspor forması giyen Savaş Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

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TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor, geçen sezon Manisaspor forması giyen Savaş Yılmaz’ı kadrosuna kattı.

Savaş Yılmaz, 1 yıllık sözleşme imzaladığı Adana Demirspor’un formasını giymenin çok büyük bir onur olduğunu söyledi.

Savaş, "Adana Demirspor’un başarısı için ben de buraya geldim ve sahadaki performansımla bana güvenenleri mahcup etmek istemiyorum. Transferimde emeği geçen başkanıma ve yönetim kuruluna da ayrıca teşekkür ederim" dedi

Savaş Yılmaz, Adana Demirspor’un Bolu kampına dahil oldu ve takımla çalışmalara başladı.

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