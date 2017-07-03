ÖN ELEME TURUNDA RÖVANŞ HEYECANI

UEFA Şampiyonlar Ligi 1. ön eleme turu rövanş maçları 4 Temmuz Salı günü oynanacak.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli organizasyonunda 2. ön eleme turuna yükselen 5 ekip, rövanş mücadeleleri sonrası belli olacak.
Maç programı ve ilk karşılaşmaların skorları şöyle:
19.00 Infonet Tallinn (Estonya) - Hibernians (Malta) (0-2)
19.00 Trepca (Kosova) - Vikingur (Faroe Adaları) (1-2)
20.30 Europa (Cebelitarık) - The New Saints (Galler) (2-1)
21.30 La Fiorita (San Marino) - Linfield (Kuzey İrlanda) (0-1)
21.30 Santa Coloma (Andorra) - Alashkert (Ermenistan) (0-1)