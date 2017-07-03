Fenerbahçe'den Pepe atağı
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FENERBAHÇE'DEN PEPE ATAĞI

Fenerbahçe'den Pepe atağı

Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Portekizli savunma oyuncusu Pepe için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği iddia edildi.

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Adı bir süredir Beşiktaş ile anılan Portekizli savunma oyuncusu Pepe için Fenerbahçe’nin de devreye girdiği iddia edildi.

Portekiz basınına yansıyan habere göre, Fenerbahçe’nin yıldız oyuncu Pepe’yi transfer etmek için harekete geçtiği belirtildi.

Sarı-lacivertlilerin Portekizli oyuncuya 2 yıllık 5 milyon euro ve 2.5 milyon euro imza parası teklif ettiği ileri sürülen haberde ayrıca, Beşiktaş’ın Pepe transferini noktalama konusunda daha şanslı olduğu da vurgulandı.

Real Madrid ile sözleşmesi sona eren futbolcunun adı, son dönemlerde Beşiktaş ile ciddi şekilde anılıyor.
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