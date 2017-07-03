"TEKLİF ALIRSAM...OTURULUR, KONUŞULUR"

Galatasaray'ın başarılı kalecisi Fernanda Muslera Slovakya kampında açıklamalarda bulundu. Muslera, çok iyi çalışıyoruz, aramıza yeni katılan arkadaşlarımız var. Tekrardan başarılara ulaşmak istiyoruz. Mutluyuz, enerji doluyuz'' ifadeleriyle sözlerine başladı.

İşte Muslera'nın açıklamaları:

Maicon yorumu

"Geçtiğimiz sezon defansif sıkıntı yaşadık, ben de dahilim buna. Bu sene Maicon geldi ve yanında da büyümekte olan oyuncular var. Maicon, agresif ve lider bir oyuncu. Maicon'un da katkısıyla beraber, geçtiğimiz sezonki defansif sıkıntıları yaşamayacağız"

Muslera, ''Igor Tudor fiziksel olarak çok çalışıyor. Kupalar kazanmak istiyorsanuz, bu hazırlık dönemini çok iyi geçmeniz lazım, defansta üçlü ya da dörtlü oynamak hocamızın tercihi'' dedi.

''Bir oyuncu grubu kulübü yönetemez"

''Canımı yakan bir konu... Kulübü oyuncular yönetiyor diye. Kesinlikle böyle bir şey yok. Bir oyuncu grubu kulübü yönetemez. İnsanlar kulübün içerisindekini bilmedikleri için böyle şeyler yazılıyor. Bu konu canımı acıtan bir konuydu. Böyle bir şey yok''

Uruguaylı kaleci, Sneijder'in oyunculuğu, kalitesinden önce benim arkadaşım. Karar verecek kişi ben olsam kalmasını isterim" ifadelerini kullandı.

''Keşke şampiyon olsaydık da...''

''Şampiyonluk adayı olarak sadece bizi göstermek çok doğru olmaz. Geçen senenin şampiyonu Beşiktaş var. İyi transfer yapan bir Fenerbahçe var. Sadece 3 büyükler değil şampiyonluğa aday olan takımlar. Başakşehir var, Trabzonspor var. Keşke şampiyon olsaydık da sezonu daha geç açsaydık. Ancak lig başlamadan 3-4 maç yapmış olacağız, bu da bize avantaj sağlayacaktır. Galatasaray'da birbirinden değerli isimlerle oynadım. Belirli birini öne çıkarmam doğru olmaz''

''Transfer teklifi alırsam...''

''Ostersunds takımını henüz izlemedik. Ne olursa olsun turları geçmek ve gruplara kalmak istiyoruz. Galatasaray bana şu an sözleşme teklif etse hiç düşünmeden kabul ederim. Hayatımın sonuna kadar burada kalmak isterim. Transfer teklifi alırsam bunun Galatasaray açısından iyi bir teklif olması gerekir. Oturulur, konuşulur''