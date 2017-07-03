Beşiktaş'ta 2 imza birden
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BEŞİKTAŞ'TA 2 İMZA BİRDEN

Beşiktaş'ta 2 imza birden

Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Erkan Veyseloğlu ve Earl Clark'ın sözleşmelerini uzattı.

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Beşiktaş Kulübü, erkek basketbol takımı oyuncularından Erkan Veyseloğlu ve Earl Clark'ın sözleşmelerini uzattı.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, Erkan Veyseloğlu ile 2, Earl Clark ile 1 yıllık yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "2016-2017 sezonunda göstermiş olduğu performans ile herkesin takdirini kazanan tecrübeli basketbolcumuz Erkan Veyseloğlu ile 2 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır. Beşiktaş Sompo Japan Takımımızın başarılı performansında büyük katkısı olan ABD'li basketbolcumuz Earl Clark'la da yapılan görüşmeler sonucunda 1 yıllık yeni sözleşme imzalanmıştır." ifadeleri yer aldı.

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