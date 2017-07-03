"3 TEMMUZ, BİR KUPADAN FAZLASIDIR"

Trabzonspor Kulübü 3 Temmuz ile ilgili FIFA'ya gideceğini resmi siteden yaptığı açıklamayla duyurdu.

İşte Bordo Mavili takımın yaptığı o açıklama:

''Temmuz 2011, Türk futbolu için bir utançtır!

Ülke futboluna bulaşan kara leke 3 Temmuz’da gün yüzüne çıkmış; şike, teşvik ve adaletsizlik tüm futbolseverlerin futbol hevesini kursağında bırakmıştır.

Dün olduğu gibi bugün de sadece Trabzonspor taraftarı için değil; futbola gönül veren herkes için 3 Temmuz ‘bir kupadan fazlası’dır! Bu yüzden Trabzonspor'u temiz futbol isteyenler ve adaletsizliğe uğrayanlar anlayabilir; Trabzonspor'u "kumpas" dedikleri tapelerle UEFA'ya şikayet edenler ve yıllarca FETÖ'nün yargı uzantılarıyla kolkola yürüyenler değil!

Artık yeni bir döneme giriyoruz. Trabzonspor Kulübü olarak Türk futbolunun gelişimine ve dahi itibarına zarar verenlerin temizlenmesi, hakkımızı aramak için adalet arayışında FIFA'ya doğru yola çıktık. FİFA’ya başvurumuzu bugün, ‘3 Temmuz’un altıncı yıldönümünde yapmak üzere Asbaşkanımız Ahmet Çubukçu, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Coşkun Bülbül ve Özer Bayraktar ile Hukuk Kurulumuzdan Av. Nusret Yılmaz Zürih’e uçtu''

Kamuoyuna saygıyla duyurulur