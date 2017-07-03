"SÜPER LİG'E İYİ BİR BAŞLANGIÇ YAPMAK İSTİYORUZ"

Spor Toto Süper Lig'in yeni ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'un basın sözcüsü Erdal Gündüz, verimli bir kamp dönemi geçirdiklerini belirterek, "Kamplarımızı en iyi şekilde tamamlayıp Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." dedi.

Gündüz, yeni sezon hazırlıklarını Bolu'da teknik direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde en iyi şekilde sürdürdüklerini söyledi.

Sağlam'ın bazı futbolcuları kampa davet etmediğini aktaran Gündüz, "Yeni gelen futbolcuların tamamı kampa katıldı. Eski oyunculardan bazılarının da durumu kampta belli olacak. Verimli bir dönem geçiriyoruz. Kampımızı en iyi şekilde tamamlayıp Süper Lig'e iyi bir başlangıç yapmak istiyoruz." diye konuştu.

Erdal Gündüz, transfer görüşmelerini de sürdürdüklerini belirterek, "Çalışmalarımıza tüm hızıyla devam ediyoruz. Transfer çalışmaları kapsamında 7 yabancı futbolcu daha alacağız. Yerli futbolcularla da görüşmelerimiz sürüyor. Takıma katkı sağlayacak transferleri gerçekleştireceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Bolu'daki ilk etap kampın 15 Temmuz'da sona ereceğini hatırlatan Gündüz, ikinci etabın ise 18 Temmuz'da Topuk Yaylası'nda başlayacağını kaydetti.