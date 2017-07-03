Bursaspor'a Arjantinli orta saha
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BURSASPOR'A ARJANTİNLİ ORTA SAHA

Bursaspor'a Arjantinli orta saha

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Arjantin'in Godoy Cruz takımından orta saha oyuncusu Guillermo Matias Fernandez'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Bursaspor, Arjantin'in Godoy Cruz takımından orta saha oyuncusu Guillermo Matias Fernandez'in transferi konusunda futbolcu ve kulübü ile prensip anlaşmasına vardı.

AA'nın kulüp yetkililerinden aldığı bilgiye göre, Arjantinli 25 yaşındaki oyuncunun Bursaspor'a transferiyle ilgili görüşmeler olumlu sonuçlandı.

Bursaspor'un, sözleşmesi devam eden Şilili orta saha oyuncusu Cristobal Jorquera ile yollarını ayırması halinde Fernandez kente gelerek sözleşmeyi imzalayacak. 

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