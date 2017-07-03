GENÇ MİLLİ YÜZME TAKIMI YURDA DÖNDÜ

İsrail'in Netanya kentinde düzenlenen Avrupa Gençler Yüzme Şampiyonası'nda bir altın madalyanın yanı sıra 7 final ve 11 yarı final yüzme başarısı gösteren Türk Milli Takımı, İstanbul'a geldi.

Atatürk Havalimanı'na gelen kafileyi, federasyon yetkilileri çiçeklerle karşıladı.

Türkiye Yüzme Federasyonu Başkanı Erkan Yalçın, havalimanında AA'ya yaptığı açıklamada, elde edilen sonuçlardan dolayı çok mutlu olduklarını söyledi.

Yaşattıkları gururdan dolayı tüm sporculara teşekkür eden Yalçın, "Bu başarı; devletimizin, milletimizin ve Yüzme Federasyonunun başarısıdır. Artık geçmişi bırakıp geleceğe bakıyoruz. Yeni hedeflere yürüyoruz. Büyük bir başarıya imza atarak altın madalya kazandık. Ümitcan ve hocasını tebrik ediyorum. Türkiye Cumhuriyeti tarihinde bir bayrak takımı olarak ciddi işler yaptık ve bunun karşılığını aldık. Bayrak takımımız, dünyanın en iyi takımlarını geride bırakarak ilk 5'e kaldı. Bu başarılar tesadüfi değil. İstiklal Marşımızı tüm dünyaya dinleteceğiz." ifadelerini kullandı.

Yüzme sporunun bir ivme kazandığını ve eğitim sisteminin bunda önemli rol oynadığını aktaran Yalçın, şunları kaydetti:

"Devletimizin 55 tesisi var. Halihazırda devam eden 25 tesis daha var. Biz bu yola yeni bir solukla çıktık. Bu başarılara eğitim anlayışıyla ulaştığımızı düşünüyorum. Daha önceden eğitim, diğer firmalar tarafından veriliyordu ama biz bunu kendi bünyemizde veriyoruz. Bu başarı, devletimizin desteğiyle ve Bakanlığımızın bize verdiği bütçe sayesinde geldi. Sayın Bakanımız bu konuda çok hassas. Bütün çocuklar için gereken neyse yapmamızı söylüyor."

Organizasyonda erkekler 50 metre kelebekte altın madalya kazanan Ümit Can Güreş ise "Yıllardır burada madalya alabilmek için antrenörümle çalışıyorduk. Altın madalya olması, daha güzel bir ödül oldu. İstiklal Marşımızı orada dinletme şansı buldum ve bu beni çok gururlandırdı. Yarışı kazandığım anda yaşadığım hisleri açıklayamıyorum. Birinci olmayı beklemiyordum. Benim için de sürpriz oldu. Bu başarıyı aileme, özellikle anneme ve antrenörüme armağan ediyorum. Gelecekte olimpiyat hedeflerim de var." diye konuştu.