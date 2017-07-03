BEŞİKTAŞ VE FENERBAHÇE NABIZ YOKLUYOR!

Mundo Deportivo gazetesi Arda Turan'ın için Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin nabız yokladığını yazdı.

Mundo Deportivo gazetesi Arda Turan'ın için Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe'nin nabız yokladığını yazdı.

Arda Turan'ın Barça'daki geleceği net değil. Kendisine yapılan kesin bir teklif bulunmuyor, Türkiye'ye dönmek istemiyor ve Camp Nou'dan da ayrılmak istemiyor. Arda'nın hedefi takımdaki yeri için savaşarak Ernesto Valverde'yi ikna etmek.

Barcelona, yeni transferleri için gelir yaratmayı hedefliyor ve gelecek sezon kadroda düşünülmeyen oyuncularını elinden çıkartarak nakit akışı sağlamak istiyor.

En olası transfer Verratti'nin kadroya dahil olması durumunda üç yıl daha sözleşmesi olan eski Atletico'lu takımdan ayrılması en muhtemel oyuncu olarak öne çıkıyor. Ancak hiçbir teklif yapılmadı.

Arda'nın menajeri Barça'yla temas kurmaya devam ediyor ancak henüz herhangi bir anlaşmaya varılamadı. Türkiye'den Beşiktaş ve Fenerbahçe, direkt bir teklif olmasa da nabız yokluyor.

Arda Turan, 12 Temmuz'da başlayacak Amerika Birleşik Devletleri kampına katılmak istiyor. Tüm bu yaşananlar ışığında Valverde her ne kadar nihai kararını vermese de Arda'nın çok önemli bir kaliteye sahip olduğunu ve takıma katkıda bulunabileceğini düşünüyor.