Volkan Demirel'den Ozan Tufan yorumu
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VOLKAN DEMİREL'DEN OZAN TUFAN YORUMU

Volkan Demirel'den Ozan Tufan yorumu

Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Topuk Yaylası'nda düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

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Fenerbahçe'nin kaptanı Volkan Demirel, Topuk Yaylası'nda düzenlenen basın toplantısında önemli açıklamalarda bulundu.

Volkan Demirel, gelmesi beklenen yeni kaleci için "Ben o ismi biliyorum ama şimdilik söylemeyeyim" dedi ve böylece kesinlikle bir kaleci alınacağını açıklamış oldu.

''Kim iyiyse o oynar''

Volkan, daha önce de yedek kaldığını, bunu asla sorun etmeyeceğini belirterek, "Daha önce de yedek kaldım. Kim iyiyse o oynar. Yeni gelecek arkadaş da kaliteli bir kaleci. O ismi ben biliyorum ama şu anda sadece 'Arkadaş' diyeyim. Umarım hep beraber başarılı oluruz" dedi.

Aykut hoca hep vardı

Takımın başına yeniden Aykut Kocaman'ın geçmesiyle ilgili de konuşan Volkan, "Aykut hoca hep yanımızdaydı. İşte bugün 3 Temmuz. Neler yaşadık, gördük. Aykut hoca o zaman da buradaydı. Nasıl sorumluluk aldığını gördük. Ondan sonraki şampiyonlukta da onun takımının temeli vardı" şeklinde konuştu.  

Tecrübeli kaleci, Benfica'ya transfer olacağı yönünden haberler çıkan Ozan Tufan için ise ''Ozan geçen sene az oynadı ama Benfica istedi, Adam gibi top oynasan nerelere gidersin Ozan dedim ona'' ifadelerini kullandı.

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