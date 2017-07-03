Umut Nayir, Ankaragücü'ne geliyor mu?
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UMUT NAYİR, ANKARAGÜCÜ'NE GELİYOR MU?

Umut Nayir, Ankaragücü'ne geliyor mu?

Osmanlıspor İdari Menajeri Ender Yurtgüven, Radyospor’da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Umut Nayir ve diğer oyuncular hakkında Salim Manav’a açıklamalarda bulundu.

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Osmanlıspor İdari Menajeri Ender Yurtgüven, Radyospor’da yayınlanan Anadolu Ateşi programında Umut Nayir ve diğer oyuncular hakkında Salim Manav’a açıklamalarda bulundu.

N’Diaye ve Umut Nayir konularına açıklık getiren Ender Yurgüven, şunları kaydetti:

“Bülent Uygun önemli bir isim”

“Bülent Uygun Türk Futbolunun yetiştirdiği önemli isimlerden birisi. Kendisi Sivasspor döneminden itibaren iyi bir grafik çizdi. Yukarıları hedefleyen bir takım olarak Bülent Uygun tercih ettik. Bülent hocayla  bu sinerjiyi yakalacağız”

“N’Diaye’de gelişmeler devam ediyor”

“Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Politikamızda değişiklik yok.  Serdar Gürler’i kadromuza dahil ettik, 4 tane daha transfer yapacağız. Stoper, orta saha ve santrfor bölgelerine transferler yapacağız. N’Diaye konusunda gelişmeler devam ediyor. İngiliz ekibiyle ön protokol imzadık. 10 gün içerisinde bu transfer netleşecek. Kulüp N’Diaye ile görüşücek. N’Diaye için devre arasında West Ham’dan teklif almıştık, o dönem kendisi transfere sıcak bakmıştı. Zannediyorum N’Diaye Premier Lig’de oynamak isteyecektir”

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Umut Nayir Ankaragücü‘ne gidiyor mu?

“Ankaragücü bizim hemşeri kulübümüz. Biz elimizden gelen desteği vermek isteriz. Umut  Nayirile yaptığımız görüşmede kendisi Osmanlıspor’da kalmak istediğini, bu sezon Süper Lig’de oynamak istediğini söyledi. Biz Umut’a bu konuda güveniyoruz. Umut’un ayrılacağını düşünmüyorum”

” Ezekiel Bassey ve Arouna Kone ismi yazıldı. Transfer döneminde bu tarz haberler yapılıyor. Hakan Balta ismi çok yazıldı. O da ilgilendiğimiz oyuncular arasında yok. Bu tip haberleri oyuncu menajerlerinin yaptığını düşünüyorum. Üç oyuncuyla da ilgilenmiyoruz”

“Oyuncularımız geçen sezon fiziksel düşüş yaşadılar. Fakat aslanlar gibi mücadele ettiler. Şu anda nasıl süreklilik yaşarız, bunun için çalışacağız. Hedefimiz her sezon Avrupa’da mücadele eden bir Osmanlıspor takımı oluşturmak”

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