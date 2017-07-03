Göztepe 6 ayrılığı açıkladı
﻿
Site İçi Arama
﻿

GÖZTEPE 6 AYRILIĞI AÇIKLADI

Göztepe 6 ayrılığı açıkladı

Süper Lig'in yeni ekibi Göztepe'de sözleşmeleri sona eren Umut Nayir, Gençer Cansev, Sinan Özkan, Soner Dikmen, Burak Çolak ve Emre Aygün takımdan ayrıldı.

436 Okunma

Yeni sezonda Süper Lig'de mücadele edecek olan Göztepe'de sözleşmesi sona eren 6 oyuncu takımdan ayrıldı.

Konuya ilişkin sarı-kırmızılıların resmi sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“2016-2017 sezonunda Play-Off şampiyonu olarak Süper Lig'e yükselmemizde büyük emekleri olan oyuncularımız Umut Nayir, Gençer Cansev, Sinan Özkan, Soner Dikmen, Burak Çolak ve 2,5 sezondur kadromuzda bulunan, kaptanlarımızdan Emre Aygün'ün sözleşmeleri sona ermiştir. Şampiyon oyuncularımıza emeklerinden dolayı teşekkür ediyor, devam eden futbol kariyerlerinde başarılar diliyoruz.” 

ETİKETLER #Göztepe
5
Klasspor diyor ki! Biz transfer yapmıyoruz. Yapılanı yazıyoruz...
Göztepe'de "aşık atışması" gibi yazışma
Göztepe, Zeki Yavru ve Donk'u istiyor
Göztepe'nin genç kalecisi Yavuz Aygün iddialı!
UEFA'nın o kuralı Türkiye'de yürürlükte
Tamer Tuna'dan 3 yıllık imza
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿