HALKBANK'TAN MİLLİ FORMAYA 10 OYUNCU

Voleybolda milli mesai tüm hızıyla sürüyor.

Voleybolda milli mesai tüm hızıyla sürüyor.

A milli takımlardan yıldız milli takımlara kadar tüm kategorilerde Avrupa ve dünya şampiyonaları yapılıyor.

Dünya voleybolunda elit ülke konumundaki Türkiye de bu organizasyonlarda şans arıyor.

Voleybola her aşamada katkı yapan Halkbank Spor Kulübü de milli takımlarımıza oyuncu ve antrenör desteği veriyor.

A Milli Takım dışında olmak üzere; Dünya Şampiyonası finalleri kadrosunda bulunan Abdullah Çam’la birlikte 8 oyuncu milli takımların başarısı için ter döküyor.

U21 Bayan takımında Aslıhan Kılıç, Tutku Burcu Yüzgenç ve Eylül Akarçeşme, U 16 takımında ise Aybüke Güldenoğlu yer alırken, Halkbank’tan antrenör Emre Eltundağ da kondisyner olarak görev yapıyor.

Öte yandan Genç Milli Takım kadrosunda Abdullah Çam forma giyiyor. Öte yandan 20 Yaşaltı Erkek Milli Takım’a da Furkan Aydın ve Rıfet Kantarcıoğlu davet edildiler. Efe Bayram ve Berkun Üstündağ U 17 Milli Takım, Tuğberk Sungur ile Fatih Yürümez Yıldız Milli Takım kadrosunda yer alıyor.

ETİKETLER