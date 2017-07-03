Trabzonspor, Macaristan'da ilk çalışmasını yaptı
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR, MACARİSTAN'DA İLK ÇALIŞMASINI YAPTI

Trabzonspor, Macaristan'da ilk çalışmasını yaptı

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı 1. etap kamp çalışmaları kapsamında geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında ilk idmanını yaptı.

332 Okunma

Trabzonspor, yeni sezon öncesi yurt dışı 1. etap kamp çalışmaları kapsamında geldiği Macaristan'ın başkenti Budapeşte'ye bağlı Telki kasabasında ilk idmanını yaptı.

Bordo-mavili takım, teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde basına kapalı olarak bir antrenman gerçekleştirdi.

Kondisyon salonunda ısınmayla başlayan antrenmanın kuvvet çalışmasıyla devam ettiği, ikinci bölümde ise aerobik koşu yapıldığı belirtildi. Bazı futbolcuların ise laktat testinden geçtiği kaydedildi.

Usta'dan 3 Temmuz paylaşımı

Bu arada, Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, futbolda yaşanan 3 Temmuz sürecini asla unutmayacaklarını kaydetti.

Usta, FIFA'ya yarın yapacakları başvuru öncesinde Twitter'daki hesabı üzerinden, "3 Temmuz...Bu tarihi asla unutmayız. Çünkü umutlarımızla ve hayallerimizle oynadınız" paylaşımında bulundu.

ETİKETLER #Trabzonspor
Trabzonspor'da Onazi krizi
Trabzonspor, Macaristan yolcusu
5
Klasspor diyor ki! Biz transfer yapmıyoruz. Yapılanı yazıyoruz...
Trabzonspor'da sağlık kontrolü
Trabzonspor MP'den FIBA'ya tepki
Göztepe, Zeki Yavru ve Donk'u istiyor
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿