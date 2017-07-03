Fenerbahçe'den kombine kart açıklaması
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FENERBAHÇE'DEN KOMBİNE KART AÇIKLAMASI

Fenerbahçe'den kombine kart açıklaması

Fenerbahçe, 2017-18 sezonu kombine kartları genel satışayla ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı.

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Fenerbahçe, 2017-18 sezonu kombine kartları genel satışayla ilgili resmi siteden bir açıklama yaptı.

İşte yapılan o açıklama:

Fenerbahçemizin, 2017-18 sezonu kombine kartları genel satışa çıkıyor. Eski hak sahipleri için 05.06.2017 (Pazartesi) günü başlayan yenileme süreci, 01.07.2017 (Cumartesi) günü sona erdi. GENEL SATIŞ ise 03.07.2017 Pazartesi günü itibariyle başlayacak.

Kombine kart almak isteyen taraftarlarımızın Kongre Üyesi, Temsilci Üye veya taraftar kart sahibi olma zorunluluğu vardır.

Kombine alacak taraftarlarımızın, Fenerbahçe Logolu Passolig Kart sahibi olmaları gerekmektedir.

Kombine Kartlar; kredi kartlarına taksit imkânı ile satışa sunulacak olup satış firmasının anlaşmalı olduğu bankalar aşağıdaki tabloda belirtilmiştir.

Not: Migros ve Okul Açık tribünlerinde kombinesi bulunan taraftarlarımız, önümüzdeki sezonda aynı koltuklar için öncelikli hak sahipleridir. Bu tribünlerdeki diğer koltuklar ise satışa çıkarılacaktır.

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