Kayserispor'dan transfer harekatı!
﻿
Site İçi Arama
﻿

KAYSERİSPOR'DAN TRANSFER HAREKATI!

Kayserispor'dan transfer harekatı!

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Rumen defans oyuncusu Cristian Sapunaru, Bursaspor'dan ayrılan Şamil Çinaz ve Şilili orta saha Gonzalo Espinoza ile anlaştıklarını belirtti.

436 Okunma

Kayserispor Kulübü Başkanı Erol Bedir, Rumen defans oyuncusu Cristian Sapunaru, Bursaspor'dan ayrılan Şamil Çinaz ve Şilili orta saha Gonzalo Espinoza ile anlaştıklarını belirtti.

Bedir, yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada daha önceden anlaşmaya vardıkları Romanya Milli Takımı'nın savunma oyuncusu Sapunaru ile 31 yaşındaki ön libero Şamil Çinaz'ın bu gece Kayseri'ye gelerek sözleşme imzalayacaklarını kaydetti.

Sabri Sarıoğlu'nda pürüz yok

Anlaşmaya varılan Espinoza'nın ise Pazartesi günü Kayseri'de olacağını dile getiren Bedir, "Sabri Sarıoğlu konusunda baştan beri gelişme var. Bizimle sıcak ilişkileri olan bir kardeşimizden en son aldığımız bir bilgide bir pürüz olmadığı öğrendik. Ama imza atmadan hayırlı olsun demeden bir şey söyleyemem." ifadelerini kullandı.

ETİKETLER #Kayserispor
Kayseri transfere doymuyor
5
Klasspor diyor ki! Biz transfer yapmıyoruz. Yapılanı yazıyoruz...
Kayserispor, Umut'la sözleşme yeniledi
Ömer Kandemir Kayserispor'da
Kayserispor'dan bir imza daha!
Kayserispor'da kaleci Ahamada'ya ayrılma kararı
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿