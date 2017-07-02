İSMAİL KARTAL: "BURAYA İKİ SENELİK PROJE İÇİN GELDİK"

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

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TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.

Ankaragücü Kulübü Teknik Direktörü İsmail Kartal ise Ankaragücü’nün Türk futbolunun en köklü kulüplerinden birisi olduğunu belirterek, sarı-lacivertli kulübü tercih ettiği için çok mutlu olduğunu söyledi.

"Buraya iki senelik proje için geldik"



Ankaragücü’nün çok tutkulu ve coşkulu bir camiası olduğunu dile getiren Kartal, "Süper Lig’de bile birçok kulübün gıpta ettiği taraftar grubuna sahip bir takıma geldiğim için çok mutluyum. Buraya iki senelik proje için geldik. Hedefimiz Süper Lig’e çıkmak. Taraftarlarımızın ve kulübümüzün Süper Lig’i hak ettiğini düşünüyorum." dedi.

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"Taraftarlarımız sabırlı olsun"



TFF 1. Lig’e uygun, mücadele edebilecek, karakterli ve Ankaragücü camiasına uygun isimler alacaklarını vurgulayan Kartal, "Birbirimizi desteklersek bu işi başarabileceğimizi düşünüyorum. Daha önce başardım. Sivasspor’da şampiyonluğumuz, çeşitli kulüplerde elde ettiğimiz başarılar var. Taraftarlarımız sabırlı olsun. Geçen sene bu takımı şampiyon yapan İsmet hocaya ve ekibine de teşekkür ediyorum. Artık Süper Lig’e bir adım kaldı. Ankaragücü taraftarlarına ve camiasına yakışan grubu bir araya getirerek başarılı olmak istiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.





"Taraftarların coşkusu de beni buraya çekti"

Kartal, yeni bir oluşum içinde olduklarının altını çizerek, "Ekonomik anlamda sıkıntılarımız var, bunları gidermeye çalışıyoruz. Elimizden gelenin en iyisini yapmak ve taraftarları mahcup etmemek için çalışacağız. Çalışmayı çok seven disiplinli bir antrenörüm. Onları mutlu edebilmek için buraya geldik. Bazı kulüplerden teklif aldım ama Ankaragücü’nü tercih etmemin en büyük sebebi köklü bir camia olmasının yanı sıra başkan ve yönetimin heyecanı oldu. Taraftarların coşkusu de beni buraya çekti. Onlara mahcup olmamak için elimizden geleni yapacağız." şeklinde görüş belirtti.



İsmail Kartal, Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman ile bir görüşme yaptığını kaydederek, şunları söyledi:



"İsmet hoca benim arkadaşım, kendisinden bilgiler aldım fakat her ligin bir seviyesi var. Bunları çok iyi bilen, kendini geliştirmiş kişileriz. Hangi mevkiye takviye lazım biliyoruz. Yeni isimlerle birlikte takım içinde rekabet olacak. Şampiyon olundu diye aynı kadroyla devam edecek değiliz. Aykut Kocaman ile evvelsi akşam konuştum. 2-3 oyuncuya ilgimiz var. Fenerbahçe kampı sonrasında oyuncuların durumu belli olunca transferler de netlik kazanacak."

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Caner Kolağasıgil