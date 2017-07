YİĞİNER: "BU HAFTA YARDIMLARI BEKLİYORUZ"

Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin her zaman zirve olduğunu belirterek, "Yine zirveye oynayacak yarışmacı bir takım oluşturmak istiyoruz" dedi.

TFF 1. Lig ekiplerinden Ankaragücü, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı.



Kulübün tesislerinde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde yapılan antrenman öncesinde, kurban kesildi.



Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, gazetecilere yaptığı açıklamada, hedeflerinin her zaman zirve olduğunu belirterek, "Yine zirveye oynayacak yarışmacı bir takım oluşturmak istiyoruz." dedi.

"Hedefimiz her zaman olduğu gibi zirve"



Her sezona geçmişten gelen borçlar nedeniyle ’transfer yapabilecek miyiz’ gibi sorunlarla başladıklarını vurgulayan Yiğiner, "23-24 futbolcumuzla sezonu açtık. Ön sözleşme yaptığımız arkadaşlar da aramıza katıldı. Bugünden itibaren ara ara yeni isimler aramıza katılacak. Hedefimiz her zaman olduğu gibi zirve, başka da bir düşüncemiz yok. Allah’ın izniyle yine zirveye oynayacak yarışmacı bir takım kurarak, taraftarlarımıza mücadeleci bir takım izletmek istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Yiğiner, 19 Mayıs Stadı’nın yıkılma süreciyle ilgili de açıklamalarda bulunarak, "Sanıyorum stadın ihalesi henüz gerçekleşmedi. Oynanabilecek Yenikent ve Ostim statları var. Ostim stadının eksikleri malum, passolig uygulaması için uygun değil, ışıklandırması da zayıf. Karar merci Gençlik ve Spor Bakanlığı. Dolayısıyla bakanlığımızla görüşüp kararını almamız lazım." diye konuştu.



50 bin kombine



Mehmet Yiğiner, stadın belli olmaması nedeniyle kombine kart çıkartamadıklarının altını çizdi.



Kombine karta taraftarların yoğun talebi olduğunu dile getiren Yiğiner, "Her şeyden önemlisi passoligde bizim 50 bini aşmamız lazım. Eğer büyük bir camiaysak taraftarımız bu ilgiyi göstermeli. Zirveye oynayacaksak, taraftarlarımız da zirveye oynayacak takımın taraftarı olmalı. Bu mücadeleyi hep birlikte yapmalıyız. 50 bin aşağısı bize yakışmaz." değerlendirmesinde bulundu.



Transfer yasağının henüz kalkmadığını dile getiren Yiğiner, "Her sene aşağı yukarı aynı sıkıntıları yaşıyoruz. Bu kadar futbolcuyu nasıl almışlar, bu kadar nasıl borçlanmışlar anlamış değiliz. Yüzlerce dosya, öde öde bitmiyor, üzerine bir de yenileri çıkıyor. Zaten her yerimiz haciz. Eski yöneticiler özellikle müteahhitler haciz koymuş. Bunun bir an önce kapanması gerekiyor." dedi.

"Bizim kimseye kırgınlığımız küslüğümüz olamaz"



Yiğiner, öncelikle 6-7 futbolcuyu kadrolarına katmayı istediklerini vurgulayarak, şöyle devam etti:



"Erzurum kampımızda tam takım olabilmeliyiz. Hızlı hareket etmek durumundayız. Ankaragücümüze destek verecekler de bizim gibi elini çabuk tutmalı. 2-3 aydır bekliyoruz, neyi bekliyoruz? Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği’nin iftarında Sayın Cumhurbaşkanımıza maddi durumumuzun kötü olduğunu ve transfer yapamadığımızı söyledim. Kendisi de Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımızı çağırarak Ankaragücü’ne destek olmasını söyledi. Kendisi de olacağını teyit etti. Birlik beraberlik güzeldir. Her zaman Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımıza saygı duyduk, destekledik. Onun da artık bir ağabey olarak bizi desteklemesi lazım. Kendisiyle henüz bir araya gelemedik. Amatör insanlar değiliz, profesyonel bir takım idare ediyoruz. Bizim kimseye kırgınlığımız küslüğümüz olamaz. Birlik içinde olduğumuz zaman her şeyin güzel olacağına inanıyoruz. Özellikle bu hafta yardım yapılmalı. Bu hafta olmazsa zaten farklı niyetler ortaya çıkar. İsmail Kartal gibi deneyimli bir hocayı getirdik. Kendisi, büyük bir kulüpte teknik direktörlük yaptı, taraftar baskısını biliyor. Daha sonrasındaki kulüplerde ekonomik zorluklar yaşadı, bunların hepsini değerlendirdik. Ankaragücümüze uyacağını düşündük. Kendisine güvendik, güveniyoruz, güvenmeye de devam edeceğiz."