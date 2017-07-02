Ankaragücü, yeni sezona "Merhaba" dedi
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ANKARAGÜCÜ, YENİ SEZONA "MERHABA" DEDİ

Ankaragücü, yeni sezona "Merhaba" dedi

Spor Toto 1.Lig’de mücadele edecek Ankaragücü, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

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Spor Toto 1.Lig’de mücadele edecek Ankaragücü, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına bugün yaptığı idmanla başladı.

Antrenmana Başkan Mehmet Yiğiner, yönetim kurulu üyeleri ve çok sayıda basın mensubu katıldı. Yeni sezonun kazasız belasız ve sakatsız geçmesi dileğinde bulunan Başkan Mehmet Yiğiner takıma başarılar diledi.

Beştepe Tesisleri’nde Teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman öncesi kurban kesilerek dualar edildi.

Antrenmana ısınma hareketleri ile başlayan Güçlüler, fitness çalışmasının ardından pas-kontrol çalışması yaptı.

Sezonun ilk antrenmanı, koşu ve açma germe hareketleriyle sona erdi.

Başkent ekibi, 2017-2018 sezonu hazırlıklarına yarın Beştepe Tesisleri’nde yapacağı antrenmanla devam edecek.
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