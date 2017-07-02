ANKARAGÜCÜ'NDE 2031 GÜNLÜK HASRET BİTİYOR

Ankaragücü, Samuel Owusu’nun Beştepe Tesisleri’nde yapacağı antrenman ile takımın bünyesine katılmasının ardından tam 2031 gün sonra yabancı pasaportlu bir isimle tanışmış olacak.

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Yeni sezonda TFF 1. Lig’de mücadele edecek olan Ankaragücü’nde yıllar sonra yabancı oyuncuya kavuşmanın heyecanı yaşanıyor.

En son 2011-12 sezonunda Süper Lig’de yer alırken yabancı oyuncuları kadrosunda bulunduran Sarı-Lacivertliler, geçen sürede yaşanan maddi krizler ve oynadığı ligde yerli oyuncu dışında lisansın yasak olması nedeniyle yabancı uyruklu isimlere hasret kaldı.

Beştepe Tesisleri’nde bugün yapacağı antrenman ile 2017-18 sezonunu açacak başkent ekibi, transfer yasağını kaldır kaldırmaz imza atacağı oyuncuları da kampa davet etti. Bu isimler arasında yeni transferlerden Ganalı oyuncu Samuel Owusu da yer alacak.

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2031 günlük hasret bitti

Yıllar sonra yabancı oyuncu hasretini dindirmeyi planlayan Ankaragücü, Samuel Owusu’nun Beştepe Tesisleri’nde yapacağı antrenman ile takımın bünyesine katılmasının ardından tam 2031 gün sonra yabancı pasaportlu bir isimle tanışmış olacak.

Son olarak 11.12.2011 tarihinde deplasmanda Antalyspor’a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada, Liberyalı oyuncu Theo Weeks Lewis’i oynatan Ankaragücü, o gün bugündür yabancı lisanslı futbolcuya uzak kaldı. Sarı-Lacivertli takımın, Süper Lig’de oynadığı dönemde kadrosunda bulunan en son yabancı oyuncuları, Çek Cumhuriyetli oyuncu Jan Rajnoch, Jaroslav Cerny ve Liberyalı isim Tonia Tisdell ve Theo Weeks idi.

Owusu haricinde de yabancılar yolda

Tam 5 yıl 6 ay 21 gün sonra Beştepe Tesisleri’nde yabancı bir oyuncuya idman yaptırma şansına erişen Başkent ekibinin, 21 yaşındaki oyuncu Samuel Owusu haricinde de Süper Lig ve TFF 1. Lig ekiplerinden önemli isimlerle de anlaşmak üzere olduğu belirtiliyor.