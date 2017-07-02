Vedat Muriç dünyaevine girdi
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VEDAT MURİÇ DÜNYAEVİNE GİRDİ

Vedat Muriç dünyaevine girdi

Gençlerbirliği'nin golcüsü Vedat Muriç, dünyaevine girdi.

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Gençlerbirliği’nin ve Kosova Milli Takımı’nın genç oyuncusu Vedat Muriqi hayatını Edibe Jorganxhiu ile birleştirdi.

Klasspor ailesi olarak Vedat ve Edibe çiftini tebrik ediyor, kendilerine bir ömür boyu mutluluk diliyoruz.

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