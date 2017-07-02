GENÇLERBİRLİĞİ'NDE ÇALIŞMALAR TAM GAZ!

2017-2018 sezonu kamp çalışmalarına başlayan Gençlerbirliği , kampın ikinci gününde çift antrenman yaptı.

Foto Albümü Gençlerbirliği'nde çalışmalar tam gaz! 9 FOTO

2017-2018 sezonu kamp çalışmalarına başlayan Gençlerbirliği , kampın ikinci gününde çift antrenman yaptı.

Sabah tempolu geçen çalışmaya ısınma koşusu ile başlayan futbolcular daha sonra core ve pas koordinasyon çalışması yaptı.

İkinci bölümde dar alanda pas – top kapma çalışması yapan futbolcular 12 dakikalık koşu çalışmasının ardından yeniden pas – top kapma çalışmasına geri döndü.

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Yaklaşık doksan dakika süren sabah bölümü 10 dakikalık tempolu koşu ile son buldu.

Akşam bölümüne 5’e 2 top kapma oyunu ile başlayan futbolcular daha sonra iki bölüme ayrılarak dar alanda top kontrol çalışması yaptı.

Doksan dakika süren antrenman daha sonra dar alan ve tam saha olmak üzere iki bölümde yapılan taktik çalışma ile son buldu.