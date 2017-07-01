FENERBAHÇE'DE HİBRİT ÇİM İŞLEMİ TAMAMLANDI

Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde hibrit çim sistemine geçiş işlemi tamamlandı.

Çalışmalar kapsamında eski çimin sökülmesinin ardından, zemindeki kumun bir kısmı alınmış ve kalan kum havalandırılıp kot ve drenaj yapılmıştı. Yeni getirilen kumun lazer yöntemiyle serilmesinin ardından çim serme işlemi sona erdi. Daha sonra zeminde lif çakma işlemine geçildi ve bu işlem 9 günde tamamladı ve böylece saha zemini daha kaliteli hale geldi.

Hibrit çim sistemine geçecek Fenerbahçe Spor Kulübü Can Bartu Tesisleri'nde de antrenman sahalarında öncelikle eski çim kaldırıldı. Ardından yeni drenaj sisteminin döşendiği zemine lazerle mıcır ve kum serilirken çim ekimi de yapıldı. Tesislerde diğer sahaların bakımları da gerçekleştirildi.

Can Bartu Tesisleri'nde hibrit çim sistemine geçiş çalışmaları üç gün sürecek lif çakma işlemiyle sona erecek.

Suni çimleri yenilenen Fenerbahçe Spor Kulübü Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde ise çalışmalar tamamlanmak üzere. Eski suni çim kaldırıldıktan sonra zemin düzeltme işlemi ve drenaj kontrolünün yapıldığı sahalara yeni çim serildi. Çimin yapıştırma işleminden sonra sahanın çizgileri çekildi. Kumun makine ile sahaya serilme işleminin ardından granüller sahaya yayılmaya başlandı.