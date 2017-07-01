Ontivero 2.Lig'e transfer oldu
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ONTİVERO 2.LİG'E TRANSFER OLDU

Ontivero 2.Lig'e transfer oldu

Bir dönem Galatasaray forması giyen Lucas Ontivero, Meksika 2. ligi ekiplerinden Venados'a transfer oldu.

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Bir dönem Galatasaray forması giyen Lucas Ontivero, Meksika 2. ligi ekiplerinden Venados'a transfer oldu.

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