Trabzonspor'da Onazi krizi
﻿
Site İçi Arama
﻿

TRABZONSPOR'DA ONAZİ KRİZİ

Trabzonspor'da Onazi krizi

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'da Onazi krizi yaşanıyor. Nijeryalı oyuncunun maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdi belirtildi.

463 Okunma

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'da Onazi krizi yaşanıyor. Nijeryalı oyuncunun maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdi belirtildi.

Trabzonspor'dan 3 aydır parasını alamadığını iddia eden Ogenyi Onazi kulübün elini kolunu bağladı.

Genç futbolcunun alacakları için kulübe ihtarname gönderdi ifade edildi.

Onazi, yaptığı açıklamada ise problemin çözüleceğine inandığını ve Başkan Muharrem Usta ile görüşeceklerini açıkladı.

Nijeryelı futbolcu basında yer alan sözleşmesini feshetti haberlerini de yalanladı.

Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç de oyuncuya borçları olduğunu doğruladı ve paranın en kısa zamanda ödeneceğini söyledi.

ETİKETLER #Trabzonspor
Trabzonspor, Macaristan yolcusu
1
Klasspor diyor ki! Biz transfer yapmıyoruz. Yapılanı yazıyoruz...
Trabzonspor'da sağlık kontrolü
Trabzonspor MP'den FIBA'ya tepki
Göztepe, Zeki Yavru ve Donk'u istiyor
Fırtına'da öncelik Kucka ve Medel
Facebook Yorumları
Facebook üzerinden yorum var.
Site Yorumları
YORUM YAZ
Adınız:
Yorum:
Güvenlik
Okuyucularımızın görüşleri bizim için çok önemlidir.
İçinde küfür, hakaret, tehdit, aşağılama bulunmayan; aynı bilgisayardan farklı isimler ile yazılmayan tüm yorumlar yöneticilerimizin onayından geçtikten sonra en kısa sürede yayınlanacaktır.
﻿