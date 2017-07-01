TRABZONSPOR'DA ONAZİ KRİZİ

Karadeniz temsilcisi Trabzonspor'da Onazi krizi yaşanıyor. Nijeryalı oyuncunun maaşını alamadığı gerekçesiyle kulübe ihtarname gönderdi belirtildi.



Trabzonspor'dan 3 aydır parasını alamadığını iddia eden Ogenyi Onazi kulübün elini kolunu bağladı.



Genç futbolcunun alacakları için kulübe ihtarname gönderdi ifade edildi.



Onazi, yaptığı açıklamada ise problemin çözüleceğine inandığını ve Başkan Muharrem Usta ile görüşeceklerini açıkladı.



Nijeryelı futbolcu basında yer alan sözleşmesini feshetti haberlerini de yalanladı.



Trabzonspor Kulübü Genel Sekreteri Gençağa Meriç de oyuncuya borçları olduğunu doğruladı ve paranın en kısa zamanda ödeneceğini söyledi.