ESKİŞEHİR'E BAŞKAN ADAYI ÇIKMADI!

TFF 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor'un geçen hafta yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bugüne ertelenen olağanüstü kongresinde, talip çıkmaması nedeniyle yönetim, Divan Kurulu'na kaldı.

Hasan Polatkan Kültür Merkezi'nde yapılan ve Kulüp Başkanı Halil Ünal, Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt ile Eskişehir Ticaret Odası (ETO) Başkanı Metin Güler'in de katıldığı kongrede, Divan Başkanlığına Aydın Begiter getirildi.

Kulüp Başkanı Ünal, kongrede yaptığı konuşmada, Eskişehirspor'un ülkenin önemli marka değerlerinden olduğunu vurgulayarak, şöyle konuştu:

"Eskişehirspor, ailevi meselelerini kendi içinde çözer. Bunu yapacağız ve yapmak zorundayız. Süper Lig'e çıkma fırsatını kaçırdığımız için moral bozukluğunu üzerimizden zor attık. Mücadeleden vazgeçmeyeceğiz. Allah'ın izniyle layık olduğumuz Süper Lig'de olacağız. Avrupa kupalarında yine tur atlayacağız. Bazen takımlar küme de düşebilir, şampiyonluk da kaçırabilir ancak bunlar hiçbirimizin moralini bozmamalıdır. Aksine kenetlenmeliyiz. Eskişehirspor'un 100 milyon lira borcu var. Ne olmuş? Dünyanın sonu mu? Birçoğunu çözüp, buraya geldim."

"Bugün Eskişehirspor'u seven herkes, geçmiş kavgayı bırakacak. Hep önümüze bakacağız." diyen Ünal, şunları kaydetti:

"Bu işe gönül verecek yeni 23 arkadaşımızla ve yeni kurul üyelerimizle, hepimizin kabul edeceği bir listeyi oluşturalım. Bugün bu listeyi oldu bittiye getirmeyelim. Bu yönetim kuruluna girmek isteyen herkes ismini versin. Herkesin ortak yönetebileceği, ortak akıl modelli bir yönetim ortaya koyabilirsek, önümüzde kimse duramaz. Yeni sezonda bu kulübü el birliğiyle tekrar şampiyon yapacaksak ben varım. Siz de var mısınız, hep beraber var mıyız? Bugün aceleye getirip bir yönetim kurulu çıkartırsak, eylül ayından sonra karamsar tabloya başlarız."

Begiter: "İnşallah çok daha iyi bir yönetim çıkacak"

Divan başkanı Begiter ise önümüzdeki bir haftalık süreci Eskişehirspor için daha iyi bir yönetim oluşması amacıyla geçireceklerini vurguladı.

Muhtelif dinamiklerle görüşüp, iyi bir yönetim oluşturulması için uğraşacağını anlatan Begiter, "İnşallah çok daha iyi bir yönetim çıkacak. Umutlarımızın tükendiği değil, umutlarımızın yeşerdiği noktadayız. Yönetimi yardımcı olacak donelerin yerine getirilmesi gerekiyor. Her şeyi yönetimdeki adamlardan bekleyemeyiz. Eskişehirspor anlayışını camiaya yaymalıyız ve şehrin dinamiklerini harekete geçirmeliyiz. En kısa zamanda olağanüstü kongreyi yenileceğiz." diye konuştu.

Divan üyesi Kaya Bilge de Divan Kurulu'nun bugün alınan toplantı tutanağını pazartesi günü Sulh Hakimliğine vereceğini belirterek, Sulh Hakimliğinin tutanağa göre bir sonraki olağanüstü genel kurulu yapmak için üç denetçi belirleyeceğini ve söz konusu denetçilerin delegeleri genel kurula davet edeceğini bildirdi.

Divan Kurulu, toplanarak çalışmalara başladı.