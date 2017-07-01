SÜLEYMAN ERBAY FİNALE ÇIKTI

Avrupa Gençler Güreş Şampiyonası'nda milli sporcu Süleyman Erbay, grekoromen stil 96 kiloda finale çıktı.
Almanya'nın Dortmund kentinde düzenlenen şampiyonanın 5. gününde grekoromen stil 50, 60, 74 ve 96 kiloda elemeler yapıldı.
96 kiloda Türkiye'yi temsil eden Süleyman Erbay, ilk maçında Ermenistan'dan Artur Mkhoyn'i 8-2 yenerek, çeyrek finale yükseldi.
Çeyrek finalde İsveçli Damien Von Euw'u 8-1, yarı finalde de Gürcü Giorgi Barbakadze'yi 6-2 mağlup eden milli güreşçi, adını finale yazdırdı.
50 kiloda mücadele eden Cemal Mutlu da üçüncülük maçı yapmaya hak kazandı.
Cemal, ilk maçında Macar Richard Pasztor'u, çeyrek finalde de İsrailli Maksym Vysotskyi'yi sayı tuşuyla yendi.
Yarı finalde Gürcü Ramaz Silagava'ya mağlup olan milli sporcu, üçüncülük maçına çıkacak.
Diğer milli güreşçilerden Mehmet Çeker (60 kilo) çeyrek final, Erkan Ergen (74 kilo) de ilk turda şampiyonaya veda etti.
Grekoromen stil 50, 60, 74 ve 96 kiloda madalyalar akşam seansında sahiplerini bulacak.